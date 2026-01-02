Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 462: Yuniar Ditikam, Marcel Jebak Amira dan Biru

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Faradina Tika (Yuniar), Jameelah Saleem (Arsy), Xavier Nainggolan (Ale), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Setelah menusuk Yuniar, Marcel panik, melarikan diri menuju hutan. Amira panik karena Senja tidak ditemukan di rumah itu. Amira dan Biru pun ikut ke RS. Kondisi Yuniar kritis dan belum sadarkan diri. Amira menangis, berharap Yuniar selamat agar bisa memberitahu keberadaan Senja. Sementara itu, Senja ternyata aman di Panti Asuhan Bintang Mulia. Ale mulai gelisah dan ingin menghubungi orang tua kandung Senja. Operasi Yuniar berhasil, namun ia masih koma dan dirawat di ICU. Amira berbicara dari hati ke hati memohon Yuniar selamat dan agar Senja bisa segera ditemukan.

Di sisi lain, Marcel bersembunyi dan menyusun rencana baru. Marcel memancing Biru dengan mengaku memegang Senja. Biru dan Amira segera berangkat menuju lokasi jebakan. Di rumah, Arkana dan Langit gelisah, dan di panti Senja juga menangis seolah merasakan bahaya yang mengancam orang tua mereka. Ketegangan memuncak saat Biru dan Amira tiba di gubuk.

Apa yang akan terjadi dengan Amira dan Biru? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Terbelenggu Rindu' setiap hari pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28 dan semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis. Jika bermasalah hubungi MNC Helpdesk di nomor WhatsApp 08569003900. Gratis!



(kha)