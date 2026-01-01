Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 461: Amira Rasakan Sebuah Firasat, Marcel Berniat Culik Senja

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Faradina Tika (Yuniar), Jameelah Saleem (Arsy), Xavier Nainggolan (Ale), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Anak-anak menangis di tempat berbeda. Langit menangis dalam gendongan Imas, Cantika (Senja) menangis di panti asuhan bersama Bu Litha, dan Arkana terluka saat bermain hingga membuat suasana hati Amira semakin rapuh. Sementara ketegangan memuncak ketika Marcel mencoba menembak Biru agar bisa membawa kabur Yuniar ke rumah persembunyiannya, namun Yuniar mulai diliputi rasa bersalah. Ingatan tentang Dea dan ucapan Amira mengguncang batinnya.

Malam harinya, Yuniar diam-diam pergi ke Panti Asuhan Bintang Mulia. Tanpa ia sadari, Marcel membuntutinya. Di sisi lain Amira dilanda firasat buruk, perasaannya semakin kuat bahwa putrinya sedang terancam. Sementara itu, Marcel berhasil menyusup ke panti asuhan untuk mengambil Senja.

