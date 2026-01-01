Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 461: Amira Rasakan Sebuah Firasat, Marcel Berniat Culik Senja

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |17:01 WIB
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 461: Amira Rasakan Sebuah Firasat, Marcel Berniat Culik Senja
Terbelenggu Rindu
A
A
A

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Faradina Tika (Yuniar), Jameelah Saleem (Arsy), Xavier Nainggolan (Ale), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Anak-anak menangis di tempat berbeda. Langit menangis dalam gendongan Imas, Cantika (Senja) menangis di panti asuhan bersama Bu Litha, dan Arkana terluka saat bermain hingga membuat suasana hati Amira semakin rapuh. Sementara ketegangan memuncak ketika Marcel mencoba menembak Biru agar bisa membawa kabur Yuniar ke rumah persembunyiannya, namun Yuniar mulai diliputi rasa bersalah. Ingatan tentang Dea dan ucapan Amira mengguncang batinnya. 

Malam harinya, Yuniar diam-diam pergi ke Panti Asuhan Bintang Mulia. Tanpa ia sadari, Marcel membuntutinya. Di sisi lain Amira dilanda firasat buruk, perasaannya semakin kuat bahwa putrinya sedang terancam. Sementara itu, Marcel berhasil menyusup ke panti asuhan untuk mengambil Senja.

Apakah Marcel berhasil menemukan dan membawa Senja? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Terbelenggu Rindu' setiap hari pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28 dan semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis. Jika bermasalah hubungi MNC Helpdesk di nomor WhatsApp 08569003900. Gratis!

(kha)

