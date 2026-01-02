Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 92: Eliza Pengaruhi Julian Demi Harta

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor- berbakat lainnya.

Lala, Rindi dan Ardan pergi membagi-bagikan makanan ke orang di jalanan sambil meminta doa untuk kesembuhan Syifa. Rindi bahkan bertemu geng anak punk yang malah dengan khusyuk mengajak teman-teman punk lain untuk berdoa. Tanpa mereka ketahui, Hasbi sedang melintas dengan mobil barunya di jalanan itu. Hasbi turun karena heran apa yang dilakukan Lala. Dia bertemu seorang kakek yang menceritakan kalau Lala membagikan makan untuk meminta doa anaknya yang koma. Hasbi sedikit panik saat tahu Syifa terluka separah itu hingga koma.

Di sisi lain, Julian kembali didatangi oleh Eliza. Eliza mengenang kembali saat dulu Syifa kecil sakit, Julian yang paling repot. Julian tidak peduli dan lanjut pergi. Eliza datang ke rumah Julian dengan alasan meminta foto Syifa kecil. Julian awalnya menolak dan tak menerima kedatangan Eliza, namun akhirnya ia memberi foto Syifa tanpa Eliza, karena semua foto Eliza sudah dihapus. Eliza memanfaatkan kesempatan itu untuk tetap tinggal, bahkan pura-pura perhatian dengan memasak untuk Julian saat ia tertidur. Namun, Julian menolak semua usaha Eliza, bahkan memberikan masakan itu ke satpam. Meski diusir dan diperlakukan dingin, Eliza diam-diam berniat meluluhkan Julian demi menguasai hartanya. Bagaimana rencana Eliza untuk menjalankan rencananya?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28



(kha)