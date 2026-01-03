Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 93: Cemburu Melihat Julian dan Lala, Eliza Luapkan Amarah

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor- berbakat lainnya.

Tanpa sepengetahuan Eliza, Lala akhirnya berhasil masuk ke kamar Syifa dengan bantuan Tanti sebelumnya. Julian yang putus asa mencari Lala kemudian kembali ke kamar Syifa dan terkejut mendapati Lala sudah menemani Syifa. Tak lama, Syifa bangun dan langsung memeluk Lala. Syifa pun menyatukan tangan Lala dan Julian. Syifa senang dengan kondisi yang saat ini, dengan Julian dan Lala di dekatnya. Hal ini membuat Julian dan Lala pun terharu. Mereka menonton video dari teman-teman Syifa bersama. Namun kebahagiaan itu terancam saat Eliza melihat pemandangan tersebut dari luar kamar, merasa tersingkir, lalu dengan kemarahan besar membuka pintu kamar Syifa.

Eliza meluapkan amarahnya. Ia bahkan sempat hampir bilang kalau dia adalah ibunya Syifa, namun Lidya segera datang dan langsung mengusirnya. Lidya juga bilang ke Lala untuk membuktikan kalau ada yang tidak beres dari kecelakaan Syifa kemarin. Julian pun akan meminta Axel untuk membantunya. Saat Lala sampai parkiran, betapa terkejutnya ia ketika melihat Hasbi dengan mobil mewahnya di hadapannya. Apa yang akan di lakukan Hasbi kepada Lala?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28

