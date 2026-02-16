Vicky Prasetyo Dituduh Tilap Modal Politik Senilai Rp700 Juta

JAKARTA - Artis Vicky Prasetyo tengah menjadi sorotan setelah dituduh menilap uang senilai Rp 700 juta milik Nunun Lusida. Uang tersebut diketahui untuk modal mantan suaminya berpolitik.

Dalam jumpa pers di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (16/2/2026), Nunun mengaku Vicky berjanji menggandeng mantan suaminya itu Vicky untuk maju Pilkada sebagai Calon Wakil Bupati Bandung Barat pada 2024 silam.

Saat itu, Nunun diminta memberi modal Rp700 juta ke mantan suami dan Vicky Prasetyo yang diambil dari tabungan masa tua.

"Waktu itu Vicky meminta uang sebesar Rp 700 juta kepada saya. Dengan janji akan menggandengkan suami saya, dijadikan pendamping dirinya sebagai calon Wakil Bupati di Kabupaten Bandung Barat," ujar Nunun.

Nunun awalnya percaya karena Vicky Prasetyo berjanji aka mengembalikan dana itu setelah 3 hari peminjaman. Namun sampai saat ini uang itu belum dikembalikan.