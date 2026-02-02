Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Animasi Papa Zola The Movie Tembus 4 Juta Penonton di Asia Tenggara

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |19:45 WIB
JAKARTA - Film animasi Papa Zola The Movie mendapat torehan fantastis di Asia Tenggara yakni 4 juta penonton. Tak hanya di Malaysia, film ini sangat diminati di berbagai negara tetangga. 

Di Indonesia sendiri, Papa Zola The Movie mampu meraih lebih dari 200.000 penonton. 

Torehan itu pun membuat sutradara sekaligus penulis Papa Zola The Movie, Nizam Abd Razak, mengucap syukur. Dia juga sangat mengapresiasi dukungan dari kreator animasi di Indonesia terhadap karyanya.

"Dukungan dari sesama kreator animasi di kawasan ini seperti Jumbo, Si Juki, dan Adit Sopo Jarwo sangat berarti bagi kami," kata Nizam dalam keterangan tertulis, Senin (2/2/2026). 

"Ini menunjukkan semangat kebersamaan di dunia animasi Asia Tenggara," tambahnya. 

Setelah Asia Tenggara, film ini akan melanjutkan penayangannya di negara lain seperti Vietnam, India, Timur Tengah, hingga Turki sepanjang 2026. 

Sebelumnya, Papa Zola The Movie meraih kesuksuesan serupa ketia tayang di Malaysia. Bahkan, film ini sukses mengungguli Avatar Fire and Ash di Negeri Jiran tersebut.
 

(kha)

