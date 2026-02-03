Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Legenda Putri Mandalika Diangkat ke Dalam Film Pendek

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |20:50 WIB
Legenda Putri Mandalika Diangkat ke Dalam Film Pendek
Film soal Putri Mandalika
A
A
A

JAKARTA - Legenda Putri Mandalika telah lama hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Sasak sebagai kisah pengorbanan demi mencegah peperangan. Melalui film pendek “Mandalika: Harmoni Logika dan Nurani”, kisah tersebut dihadirkan kembali dengan nilai yang lebih kontekstual–bahwa sosok ini adalah simbol kebijaksanaan dan pengetahuan yang melahirkan tradisi Bau Nyale.

Film ini akan ditayangkan dalam acara Culture Night of Mandalika “Bau Nyale Short Movie Screening” pada 6 Februari 2026 di Pantai Kuta Mandalika sebagai bagian dari rangkaian Festival Bau Nyale.

Guru Besar Unram, Prof. Dr. H. Nuriadi, S.S., M.Hum., mengatakan, “Karya sinematik memiliki power sebagai medium pengetahuan, karena di dalamnya merangkum gagasan dalam narasi visual, lebih mudah dipahami, lebih mudah dianalisis. Tentu film pendek 'Mandalika' ini menjadi dokumentasi budaya untuk ruang refleksi terkait tradisi autentik asal Suku Sasak," (Senin, 02/02/26).

Putri Mandalika dan Cikal Bakal Bau Nyale

Masyarakat Suku Sasak mengisahkan Putri Mandalika bak titik temu antara legenda dan nilai hidup. Mandalika digambarkan sebagai sosok pemimpin yang dihadapkan pada konflik besar: perebutan kekuasaan yang mengancam kedamaian rakyatnya.

Bau Nyale kemudian tumbuh sebagai tradisi yang dikaitkan dengan peristiwa tersebut, diwariskan lintas generasi dan menjadi salah satu ritual budaya paling penting di Lombok hingga kini.

Reinterpretasi: Pengorbanan jadi Kebijaksanaan

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mandalika Film Pendek Film
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/206/3199170//papa_zola_the_movie-ZmNf_large.JPG
Film Animasi Papa Zola The Movie Tembus 4 Juta Penonton di Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/33/3198908//lokasi_syuting_lisa_blackpink-pP9O_large.JPG
Mengintip Suasana Syuting Lisa BLACKPINK di Kota Tua, Jangan Harap Bisa Ketemu Para Pemeran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/25/3198548//film_tygo-uCiJ_large.jpeg
Selain Kota Tua, Syuting Film Extraction: Tygo Juga Dilakukan di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/598/3197718//big_movies_gtv-PqyK_large.JPG
Siap-Siap Maraton Film Aksi dan Teror Monster Buas di GTV Big Movies!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/25/3197069//viral-pZqI_large.jpg
Viral, Lisa BLACKPINK dan Ma Dong Seok Lagi Syuting Film di Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/598/3196286//big_movies_gtv-Ouwv_large.JPG
Bukan Bioskop-Bioskopan! Maraton Action dan Teror Monster di GTV Big Movies
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement