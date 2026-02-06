Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Garap Film Horor-Komedi, Joko Anwar: Semoga Penonton Antusias

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |16:22 WIB
Garap Film Horor-Komedi, Joko Anwar: Semoga Penonton Antusias
Garap Film Horor-Komedi, Joko Anwar: Semoga Penonton Antusias (Foto: Okezone)
JAKARTA  — Sutradara Joko Anwar memperkenalkan karya terbarunya Ghost in the Cell. Kabar tersebut diumumkan setelah film ini terpilih dalam program Forum di Berlin
International Film Festival (Berlinale) 2026.

Ghost in the Cell menjadi karya pertama tahun ini untuk rumah produksi Come and See Pictures yang akan tayang di bioskop. Film ini terlebih dulu akan melakukan pemutaran perdana (world premiere) di Berlinale, Jerman, yang berlangsung pada 12–22 Februari 2026.

“Kami sudah tidak sabar untuk menghadirkan film terbaru Come and See Pictures yang digarap secara matang bersama jajaran kru dan pemeran berkualitas Indonesia, Ghost in the Cell, yang akan tayang di bioskop Indonesia mulai 16 April 2026. Semoga penonton tetap sabar menunggu dan menyambut film kami dengan antusias,” kata Joko Anwar.

Film Horor-Komedi

Film komedi-horor Ghost in the Cell dibintangi oleh Abimana Aryasatya, Bront Palarae, Danang Suryonegoro, Endy Arfian, Lukman Sardi, Mike Lucock, Yoga Pratama, Morgan Oey, Aming, Kiki Narendra, Rio Dewanto, Tora Sudiro, Almanzo Konoralma, Haydar Salishz, Arswendy Bening Swara, Dewa Dayana, Faiz Vishal, Jaisal Tanjung, dan Ho Yuhang serta memperkenalkan Magistus Miftah.

Halaman: 1 2
1 2
