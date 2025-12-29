Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

VISION+ Home of Microdrama Hadirkan Drama Pendek Seru, Dari Sugar Baby Diary sampai Istri Bayaran

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |22:17 WIB
VISION+ Home of Microdrama Hadirkan Drama Pendek Seru, Dari Sugar Baby Diary sampai Istri Bayaran
Microdrama Vision+
A
A
A

JAKARTA – Penonton kini tak lagi harus meluangkan waktu lama untuk menikmati sebuah cerita. Di tengah aktivitas yang padat dan ritme hidup yang semakin cepat, tontonan berdurasi singkat justru menjadi pilihan utama. 

Melalui VISION+ Home of Microdrama, VISION+ menghadirkan berbagai drama pendek yang padat, penuh konflik, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. 

Klik di sini untuk nonton streaming deretan microdrama seru VISION+. Microdrama adalah format series berdurasi singkat yang dirancang agar mudah ditonton kapan saja di sela aktivitas, saat istirahat singkat, atau di waktu luang. 

Meski singkat, setiap episode tetap mengandung alur cerita yang utuh, konflik yang tajam, dan emosi yang kuat, membuat penonton tetap terhubung dengan karakter dan kisahnya. 

Sebagai VISION+ Home of Microdrama – Exclusive & New Titles Everyday, VISION+ secara konsisten menghadirkan microdrama original yang dirilis setiap hari. Penonton akan selalu mendapatkan cerita baru setiap hari. Selain itu, VISION+ juga menghadirkan konten eksklusif. 

