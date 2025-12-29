Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 88: Syifa Tak Sadarkan Diri saat Berkuda

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Cathy Fakandi (Rindi), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Saat berkuda bersama, Lala akhirnya bertanya tentang Eliza, mantan istri Julian. Julian menyimpan rahasia soal Eliza. Saat Julian menjauh untuk menerima telepon kantor, Lala menemani Syifa yang memaksa ingin melihat taman kelinci meski jalur menuju lokasi tersebut sudah ditutup. Demi menenangkan Syifa yang menangis dan membuat kuda gelisah, Lala akhirnya mengalah dan membawa Syifa keluar dari jalur aman arena kuda menuju jalan berbatu yang licin dan berlumpur. Di jalur itu, sebuah petasan yang sebelumnya dipasang secara diam-diam diledakkan, membuat kuda yang ditunggangi Lala dan Syifa panik dan berlari tak terkendali.



Julian menyelamatkan Lala dan Syifa dengan kondisi Syifa sudah tidak sadarkan diri. Mereka memanggil ambulan dan Syifa dibawa ke rumah sakit. Rico yang dalam perjalanan ke villa jadi curiga saat melihat ada ambulan ke villa juga. Dia sampai di villa namun tidak tahu di mana Meisya dan Hasbi. Sementara mereka sedang bersembunyi di sebuah gudang. Meisya yang panik merasa masalah sudah merembet kemana-mana, memaksa Hasbi menyerahkan ceknya. Mereka saling berebut dan tidak sadar menyenggol jerigen bahan bakar dan Hasbi malah mau membakar ceknya. Namun koreknya jatuh dan gudang jadi terbakar. Api menyebar cepat dan mereka mulai kewalahan, namun ada sosok yang membuka pintu gudang. Siapakah sosok yang menolong mereka?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28.



