HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 136: Syifa dan Elio Terjebak Reruntuhan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |19:02 WIB
JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Pasca gempa di vila, petugas Damkar berhasil mengevakuasi Lala dalam kondisi lemah dan segera membawanya ke ambulans. Julian bersikeras tetap di lokasi karena Syifa dan Elio masih terjebak di reruntuhan. Di sisi lain, Rico kakinya terjepit lemari. Setelah petugas menjebol pintu, Rico dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit, sementara Eliza ikut dievakuasi dengan kondisi syok. Julian mendapat informasi jalur evakuasi dari sisi belakang dan bersiap masuk kembali ke reruntuhan.
 
Di dalam reruntuhan, Syifa yang kelelahan akhirnya pingsan setelah berusaha menenangkan Elio. Petugas bersama Julian menemukan mereka, memprioritaskan evakuasi Elio lebih dulu karena kondisi bangunan berbahaya, lalu Julian menggendong Syifa keluar. Di halaman vila, keluarga menunggu dengan cemas hingga Syifa dan Elio berhasil dibawa ke ambulans menuju rumah sakit. Di perjalanan, kondisi Lala menurun; paramedis menemukan indikasi kehamilan. Sementara itu di rumah sakit, Eliza diam-diam keluar dari IGD untuk memastikan kondisi Rico yang menjalani operasi kaki dan dinyatakan tidak patah.

Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

