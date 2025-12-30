Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 89: Julian Bersitegang dengan Eliza

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Cathy Fakandi (Rindi), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Julian masih tidak membolehkan Eliza melihat Syifa. Julian marah karena merasa Eliza seenaknya datang di saat dulu dia yang meninggalkan Julian dan Syifa untuk laki-laki lain. Sementara Eliza mengatakan bahwa Julian yang memblokir dia dari kehidupan Syifa. Akhirnya Eliza memaksa masuk. Saat itulah Julian dapat pesan bahwa Lidya tahu apa yang terjadi. Lala bertemu Axel, Rindi, dan Ardan di luar ruangan Syifa dan bercerita ada Eliza datang. Semuanya heran. Axel juga tidak tahu karena dia baru bekerja untuk Julian setelah Julian jadi duda.



Di sisi lain, Meisya terbangun paska kebakaran. Ternyata dia dan Hasbi diselamatkan oleh Rico. Rico memberikan Meisya cek Rp 3 M dari Suryono. Bahkan, Suryono menjanjikan uang dan rumah untuk Meisya tapi di luar negeri sebagai bentuk pedulinya sebagai kakek. Meisya menerima tawaran itu. Sebelum pergi, Rico menawarkan apa Meisya mau menulis untuk keluarganya. Lidya datang melihat Eliza, Lala, dan Julian. Lidya curiga akan kedatangan Eliza, tapi Eliza membela bahwa dia yang diblokir oleh Julian.

Apa yang akan dilakukan Lidya pada Eliza? Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28



