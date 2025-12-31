Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 90: Syifa Kritis, Hasbi Alami Titik Terendah dalam Hidup

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |19:04 WIB
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 90: Syifa Kritis, Hasbi Alami Titik Terendah dalam Hidup
JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Syifa masih kritis di ICU. Lidya sangat terpukul melihat cucunya tak sadarkan diri dan menyalahkan Julian serta Lala atas kelalaian mereka. Julian mengakui kesalahannya, Lala pun juga ikut menyalahkan diri sendiri. Lidya kecewa, tetapi ia tetap menunjukkan kepedulian dengan meminta mereka pulang dan beristirahat. Sebelum berpisah, Lidya menegaskan bahwa ia mencoba membuka hati untuk Lala, namun meminta Lala tidak mengecewakannya lagi. Di luar rumah sakit, Julian dan Lala pun keluar. Julian ingin bicara soal Eliza, namun Lala memilih menunda membahasnya. Lala pun pulang. 
 
Sementara itu, setelah kejadian di Villa sebelumnya, Hasbi kemudian tersadar di rumah mewah milik ayahnya, Suryono. Tak lama, Hasbi teringat masa kecilnya soal kekerasan yang dilakukan Suryono hingga membuatnya trauma berat. Rico berusaha meyakinkan Hasbi bahwa Suryono telah berubah dengan memutar rekaman pesan suara sang ayah, namun Hasbi menolak mentah-mentah dan memilih pergi. Rico membiarkan Hasbi pergi sebagai bagian dari rencananya. Hasbi kemudian dibegal hingga dilucuti, kelaparan, dicap gelandangan, dikejar Satpol PP, mencuri makanan, hingga akhirnya benar-benar berada di titik paling rendah hidupnya.

Bagaimana nasib Hasbi selanjutnya? Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28 dan semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis. Jika bermasalah hubungi MNC Helpdesk di nomor WhatsApp 08569003900. Gratis!
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
