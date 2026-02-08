Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 85: Nila Kecam Ayuna, Darma Syok Keluarganya Terpecah

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 19.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Di rumah Darma, saat makan bersama, Darma berencana mengadakan doa bersama lanjutan untuk Rafka. Ayuna menawarkan diri membantu, namun Nila justru melontarkan ucapan tajam. Nila menyebut Ayuna tidak pantas tinggal di rumah itu karena statusnya sebagai janda dan kedekatannya dengan Rafki. Pertengkaran terbuka pun terjadi. Tanpa ragu, Nila menyuruh Ayuna keluar dari rumah. Ayuna terpukul, Rafki berusaha membela, dan Darma terkejut melihat konflik dalam keluarganya akhirnya pecah secara terang-terangan.

Tristan mendatangi Ayuna di pantai dan menanyakan apakah Ayuna memang tahu mengenai identitas Rafki. Tristan sangat terpukul ketika tahu ternyata Ayuna sudah mengetahui semua ini sejak awal. Tristan hendak memberitahu perasaannya tetapi Ayuna sudah lebih dulu memberitahu kalau dia mencintai Rafki. Tristan nantinya memberitahu Naomi tentang yang terjadi, membuat Naomi iba. Sementara Rafki sempat mendengar ucapan Ayuna mengenai perasaannya dan mencoba menanyakannya lagi, tetapi Ayuna berusaha menghindar.

Bagaimana kisah Ayuna selanjutnya? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 19.30 WIB di RCTI Channel 28.



