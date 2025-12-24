Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

CEO Nyamar Jadi Office Girl, Ini Sinopsis VISION+ Microdrama CEO Undercover

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |23:01 WIB
CEO Nyamar Jadi Office Girl, Ini Sinopsis VISION+ Microdrama <i>CEO Undercover</i>
Microdrama Vision+
A
A
A

JAKARTA - VISION+ kembali menghadirkan microdrama terbaru berjudul CEO Undercover. VISION+ Microdrama CEO Undercover bisa ditonton dengan klik link di sini. 

Drama pendek ini mengikuti kisah Isabella Evans, pewaris perusahaan besar Veranta Global yang hidupnya berubah drastis setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan pesawat tiga tahun lalu. 

Belum siap memikul tanggung jawab sebagai CEO, Bella diam-diam mengambil keputusan ekstrem: menyamar sebagai office girl demi mengenal perusahaannya dari dalam, sekaligus mencari jati diri yang selama ini terasa hilang. 

Di tempat penyamarannya, Bella bertemu Tommy Ardilova, pria santai yang ternyata juga sedang menjalani “hukuman” bekerja sebagai OB. Pertemuan ini menjadi awal dari hubungan yang tak terduga. Awalnya Bella ingin fokus pada tujuannya, namun sikap Tommy yang tengil, hangat, dan tulus perlahan membuka jarak di antara mereka. 

Tommy yang selama ini hidup tanpa arah mulai berubah sejak mengenal Bella. Ia menemukan alasan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sementara Bella menemukan sisi kemanusiaan, empati, dan makna kerja yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
