Gara-Gara Truth or Dare, Persahabatan dan Cinta Diuji di VISION+ Microdrama Swinger

JAKARTA - VISION+ kembali menghadirkan microdrama terbaru berjudul Swinger. VISION+ Microdrama Swinger bisa ditonton dengan klik link di sini.

Microdrama ini mengikuti kehidupan Adit dan Sasa, pasangan yang terlihat baik-baik saja, meski hubungan mereka mulai terasa hambar. Mereka bersahabat dengan Ben dan Luna, pasangan yang justru dikenal sering diwarnai konflik. Suatu hari, kebersamaan mereka berlanjut dalam sebuah permainan ringan yang awalnya hanya dianggap hiburan, yaitu Truth or Dare.

Mereka nekat menukar pasangan untuk sehari dengan aturan ketat: tanpa sentuhan fisik, tanpa perasaan dan tanpa rahasia. Namun tanpa disadari, satu hari itu justru membuka ruang perasaan baru.

Sasa merasakan kehangatan yang berbeda saat bersama Ben, sementara Adit menemukan kembali semangat yang sempat hilang ketika dekat dengan Luna. Hal-hal kecil yang awalnya terasa biasa mulai terbawa perasaan. Sejak saat itu, hubungan mereka tak lagi sama. Persahabatan mulai renggang, rasa bersalah muncul, dan kepercayaan mulai hilang.

Dikemas dalam format microdrama berdurasi singkat, VISION+ Microdrama Swinger menghadirkan cerita yang sederhana namun penuh konflik emosional.