Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 81: Sadari Ketulusan Julian, Lala Menerima Cintanya?

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Meisya yang sedang hamil dan sakit mulai merencanakan untuk memanfaatkan Julian. Di rumah sakit, Lala sampai dan ia belum boleh bertemu dengan Desi. Namun, ia baru tahu dari suster bahwa ada orang lain yang sering mengirim makanan untuk Desi. Suster pun mengantarkan Lala untuk melihat orang itu. Dari kejauhan Lala terkejut bahwa yang ia lihat adalah Julian yang menemani Desi di taman RSJ, membuat Lala sadar bahwa Julian berbeda dari Hasbi dan benar-benar tulus pada dirinya dan keluarganya.

Meisya datang ke kantor Julian, namun dia malah bertemu dengan Lidya yang mengusirnya. Meisya memutuskan untuk bersembunyi sambil menunggu Julian datang. Saat Julian datang, Meisya langsung pura-pura menyedihkan sambil bercerita kalau dia tidak punya rumah sambil berharap Julian akan memberinya bantuan uang. Tapi Julian malah menawarkan untuk menelpon dinas sosial untuk mencari bantuan tunawisma. Meisya akhirnya nyerah dan pergi dari kantor Julian. Di rumahnya, Lala bimbang sampai berdoa untuk bisa memantapkan hatinya kepada Julian. Apakah Lala akan menerima Julian?

