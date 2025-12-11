Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ada Kenriz di Dahsyatnya Meet & Greet Kau Ditakdirkan Untukku di Jatinegara

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |10:30 WIB
Ada Kenriz di Dahsyatnya Meet & Greet Kau Ditakdirkan Untukku di Jatinegara
Ada Kenriz di Dahsyatnya Meet & Greet Kau Ditakdirkan Untukku di Jatinegara. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI membawa penonton lebih dekat dengan para cast sinetron populernya lewat Dahsyatnya Meet & Greet. Kali ini, giliran aktor Kau Ditakdirkan Untukku yang akan menyapa penggemarnya. 

Ada Rendy Septino, Sylvia Fully, Kevin Andrean, dan Aliyah Faizah yang siap menyapa penggemarnya di Ramayana Ciplaz Jatinegara, Jakarta Timur, pada Minggu, 14 Desember 2025.

Tak hanya bertemu para aktor sinetron Kau Ditakdirkan Untukku, acara ini juga menghadirkan sederet keseruan dari chit chat dengan para cast, foto bareng, games berhadiah, games New Family 100, dance challenge, hingga Tiktok Challenge.

Selain itu, akan ada juga special performance dari alumnus Indonesian Idol, Kenriz, serta pertunjukan khusus dari animasi Upin & Ipin dan Animasi Entong. Dapatkan juga doorprize menarik dari RCTI!

Karena itu jangan lewatkan Dahsyatnya Meet & Greet sinetron Kau Ditakdirkan Untukku, di Ramayana Ciplaz Jatinegara, Jakarta Timur, pada Minggu, 14 Desember 2025 pukul 14.30 WIB. Acara ini gratis tanpa biaya apapun!

Telusuri berita celebrity lainnya
