Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 234B: Rafa Sodorkan Bukti di Persidangan, Michelle Murka

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |21:00 WIB
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 234B: Rafa Sodorkan Bukti di Persidangan, Michelle Murka
Kau Ditakdirkan Untukku
A
A
A

JAKARTA - 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 22.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle), Anastasja Rina (Mae) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Di persidangan saat hakim hendak mengetuk palu, Rafa tiba-tiba memberikan bukti sebuah rekaman percobaan penculikan dan Alisha dianggap lalai. Michelle pun kesal namun ditahan Devan sambil mengingatkan kalau Michelle gegabah bisa membuat Alisha semakin buruk. Begitu keluar dari gedung, Michelle langsung mendatangi Rafa dan menamparnya. Ia menuduh Rafa sengaja membuat Alisha menghilang agar menang hak asuh Lulu. Rafa marah besar dan mendorong Michelle hingga tubuhnya membentur mobil.

Devan memeluk Michelle dan memastikannya baik-baik saja sebelum kembali menghadapi Rafa. Konflik makin panas ketika Rafa berusaha menyerang Michelle lagi, namun Devan cepat menangkisnya. Cakra menarik Rafa dan mengancam dengan nada serius, mengatakan bahwa meskipun mereka sekutu, ia tidak akan diam jika Rafa menyakiti istrinya. Rafa terdiam karena terintimidasi, lalu memilih pergi. Michelle menegaskan bahwa ia akan mencari bukti keterlibatan Rafa dalam hilangnya Alisha. 

Setelah menerima telepon dari nomor tidak dikenal yang ternyata adalah kantor polisi, Michelle, Devan, dan Cakra langsung datang, meskipun diam-diam Cakra merasa panik jika Alisha ditemukan. Mereka berharap ada kabar soal Alisha. Begitu masuk ruang pemeriksaan, mereka melihat seorang sopir taksi duduk di kursi tunggu. Wajah sopir itu babak belur, penuh luka dan plester, tanda ia baru mengalami sesuatu yang sangat buruk. Polisi menjelaskan bahwa dialah sopir yang menjemput Alisha semalam sebelum Alisha hilang.

Bagaimana kesaksian sopir tersebut? Saksikan Layar Drama RCTI 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 22.00 WIB di RCTI Channel 28. Jangan lewatkan juga semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis. Jika bermasalah, hubungi MNC Helpdesk di nomor WhatsApp 08569003900. Gratis!
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/598/3191178//cinta_sepenuh_jiwa-5lWr_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 81: Sadari Ketulusan Julian, Lala Menerima Cintanya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/598/3191171//mencintai_ipar_sendiri-cGhQ_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 36: Shilla Ketahuan Selingkuh, Rafki Ingin Putus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/598/3191062//kau_ditakdirkan_untukku-b3cV_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 234A, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/598/3190720//kau_ditakdirkan_untukku-sqPm_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 233B, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/598/3190701//dahsyatnya_meet_and_greet-y8GT_large.jpg
Laura Theux dan Marcel Chandrawinata Meriahkan Dahsyatnya Meet And Greet Sinetron Mencintai Ipar Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/598/3190492//kau_ditakdirkan_untukku-vylE_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 233A: Alisha Putar Otak untuk Kabur dari Anak Buah Cakra
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement