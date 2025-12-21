Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 234B: Rafa Sodorkan Bukti di Persidangan, Michelle Murka

JAKARTA - 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 22.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle), Anastasja Rina (Mae) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Di persidangan saat hakim hendak mengetuk palu, Rafa tiba-tiba memberikan bukti sebuah rekaman percobaan penculikan dan Alisha dianggap lalai. Michelle pun kesal namun ditahan Devan sambil mengingatkan kalau Michelle gegabah bisa membuat Alisha semakin buruk. Begitu keluar dari gedung, Michelle langsung mendatangi Rafa dan menamparnya. Ia menuduh Rafa sengaja membuat Alisha menghilang agar menang hak asuh Lulu. Rafa marah besar dan mendorong Michelle hingga tubuhnya membentur mobil.

Devan memeluk Michelle dan memastikannya baik-baik saja sebelum kembali menghadapi Rafa. Konflik makin panas ketika Rafa berusaha menyerang Michelle lagi, namun Devan cepat menangkisnya. Cakra menarik Rafa dan mengancam dengan nada serius, mengatakan bahwa meskipun mereka sekutu, ia tidak akan diam jika Rafa menyakiti istrinya. Rafa terdiam karena terintimidasi, lalu memilih pergi. Michelle menegaskan bahwa ia akan mencari bukti keterlibatan Rafa dalam hilangnya Alisha.

Setelah menerima telepon dari nomor tidak dikenal yang ternyata adalah kantor polisi, Michelle, Devan, dan Cakra langsung datang, meskipun diam-diam Cakra merasa panik jika Alisha ditemukan. Mereka berharap ada kabar soal Alisha. Begitu masuk ruang pemeriksaan, mereka melihat seorang sopir taksi duduk di kursi tunggu. Wajah sopir itu babak belur, penuh luka dan plester, tanda ia baru mengalami sesuatu yang sangat buruk. Polisi menjelaskan bahwa dialah sopir yang menjemput Alisha semalam sebelum Alisha hilang.

Bagaimana kesaksian sopir tersebut?



(kha)