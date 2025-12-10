Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Microdrama Pewaris Romantis VISION+, Kasir Minimarket yang Tiba-Tiba Jadi CEO

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |20:02 WIB
Sinopsis Microdrama <i>Pewaris Romantis</i> VISION+, Kasir Minimarket yang Tiba-Tiba Jadi CEO
Pewaris Manis
A
A
A

JAKARTA - Keira menjalani hidup yang sederhana sebagai kasir minimarket. Hari-harinya nyaris selalu sama dan tak pernah jauh dari rutinitas. Ia pun tak pernah terpikir akan mengalami perubahan besar, sampai sebuah kabar tiba dan mengubah arah hidupnya. 

Dari situ, kisah Keira berlanjut dalam microdrama terbaru VISION+ berjudul “Pewaris Romantis”, yang bisa ditonton secara eksklusif di VISION+ dengan klik di sini

Microdrama “Pewaris Romantis” mengikuti kisah Keira, seorang gadis sederhana yang tak pernah menyangka bahwa dirinya adalah pewaris sah perusahaan penerbangan besar milik ayah kandungnya yang baru saja meninggal dunia. 

Dari seorang karyawan minimarket, Keira tiba-tiba harus menghadapi dunia elite yang jauh dari kehidupan yang ia kenal. Ia bahkan didorong untuk menjadi CEO di perusahaan tersebut. Perjalanan Keira tentu tidak mudah. 

Ia harus berhadapan dengan Selena, kakak tirinya yang iri dan merasa posisinya terancam. Selena terus berusaha menjatuhkan Keira dengan berbagai cara, menambah masalah di tengah kondisi perusahaan yang sedang berada di ambang kebangkrutan. 

Di sisi lain, Keira juga dikhianati oleh sahabatnya yang diam-diam memanfaatkan situasinya demi keuntungan pribadi. Masalah semakin rumit ketika masa lalu Keira sebagai kasir minimarket diseret ke ruang publik. Ia dituduh melakukan pencurian, membuat reputasinya sebagai pewaris dan calon pemimpin perusahaan semakin terancam. 

Dengan waktu yang terus berjalan, Keira harus berjuang membuktikan bahwa ia layak menjadi pewaris sejati. Sementara itu, saat hidupnya terasa semakin berat, hadir Enzo. Di tengah kekacauan dan rasa ragu terhadap dirinya sendiri, Keira mulai mempertanyakan satu hal penting: apakah ia benar-benar pantas menjadi pewaris semua ini? 

Dikemas dalam format microdrama berdurasi singkat dengan format nontn vertikal, penonton dibuat penasaran dengan setiap episodenya. Microdrama “Pewaris Romantis” dapat ditonton secara streaming di VISION+. Langganan mulai Rp20.000,-, download aplikasi VISION+ di App Store atau Play Store sekarang! -

(kha)

