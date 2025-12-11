Berkorban Demi Sang Adik, Ini Sinopsis Microdrama Love Scam VISION+

JAKARTA - Microdrama terbaru VISION+ berjudul Love Scam hadir dengan cerita penuh intrik keluarga dan drama yang bikin penasaran sejak awal.

Penonton langsung diajak masuk ke kehidupan Rose yang tampak bahagia bersama Andrew, pria yang selama ini menjadi sandaran hatinya.

Tapi semuanya berubah ketika adik tirinya, Lucy, mengajukan sebuah permintaan yang sama sekali tidak Rose duga. Nonton cerita lengkapnya dengan klik di sini.

Microdrama “Love Scam” mengikuti perjalanan Rose yang harus menghadapi kabar mengejutkan tentang kondisi kesehatan Lucy. Ingin menjadi kakak yang baik, Rose berjanji akan memenuhi keinginan adiknya.

Namun keputusan sederhana itu justru membawa Rose pada situasi yang makin lama makin rumit, apalagi ketika permintaan Lucy mulai menyentuh hubungan Rose dengan Andrew.

Konflik pun semakin besar ketika hubungan Rose, Lucy, Andrew, dan ibu Lucy, Nora, terseret ke dalam drama keluarga yang makin sulit dikendalikan. Setiap langkah yang Rose ambil justru membuka masalah baru, hingga ia harus menentukan pilihan yang bisa mengubah hidupnya.

Dikemas dalam format microdrama vertikal berdurasi singkat, “Love Scam” menghadirkan episode-episode padat, cepat, dan penuh twist. Microdrama ini dibintangi oleh Diva Almira (Rose), Laura Abas (Lucy), Maria Andromeda (Nora), dan Vicky Kalea (Andrew), yang berhasil menghidupkan ketegangan emosional di setiap episodenya.

