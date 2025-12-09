Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dari Sahabat ke Cinta, Cerita Nina dan Deo dalam Microdrama VISION+ Friendzone

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |22:02 WIB
Dari Sahabat ke Cinta, Cerita Nina dan Deo dalam Microdrama VISION+ <i>Friendzone</i>
Friendzone
JAKARTA - Pernah ada di posisi sahabatan lama, tapi salah satunya diam-diam menyimpan rasa? Microdrama terbaru VISION+ berjudul “Friendzone”, mengangkat cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari soal persahabatan, cinta, dan diam-diam suka. 

Klik di sini untuk nonton streaming, eksklusif di VISION+. 

Microdrama “Friendzone” mengikuti kisah Nina dan Deo yang sudah bersahabat sejak kecil. Deo, anak kaya yang populer, merasa paling nyaman saat bersama Nina. Namun bagi Nina, hubungan itu lebih dari sekadar sahabat. 

Ia menyimpan perasaan pada Deo, memilih bertahan tanpa pernah mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Masalah mulai muncul ketika Vira, kakak Nina yang cantik dan percaya diri, hadir dalam hidup mereka. Deo langsung tertarik dan berusaha mendekati Vira secara terbuka. 

Tanpa menyadari perasaan Nina, Deo bahkan meminta bantuan Nina untuk mendapatkan hati kakaknya sendiri. Situasi ini membuat hubungan Nina dan Deo berubah. Nina mulai menjaga jarak, sementara hubungannya dengan Vira pun ikut memburuk. 

Telusuri berita celebrity lainnya
