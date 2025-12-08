Nikah Kontrak Malah Baper, Ini Kisah Cinta Evan dan Arlita di Microdrama VISION+ Istri Sewaan

JAKARTA - Awalnya hanya kesepakatan di atas kertas, tanpa cinta dan tanpa janji perasaan. Tapi siapa sangka, pernikahan kontrak justru menjadi awal tumbuhnya rasa yang tulus? Microdrama terbaru VISION+, “Istri Sewaan”, menghadirkan kisah emosional tentang hubungan yang dimulai dari keterpaksaan, lalu perlahan berubah menjadi cinta sejati.

Microdrama “Istri Sewaan” mengikuti kisah Evan, pewaris keluarga kaya yang didesak untuk segera menikah demi mempertahankan hak warisnya. Di tengah tekanan keluarga dan bisnis, Evan bertemu Arlita di rumah sakit, seorang perempuan sederhana yang sedang berjuang mati-matian demi menyelamatkan nyawa neneknya.

Pertemuan singkat itu justru menjadi awal dari keputusan besar: pernikahan kontrak tanpa perasaan, hanya kesepakatan tertulis dengan batasan yang jelas. Namun hidup di bawah satu atap tidak pernah sesederhana yang dibayangkan.

Arlita harus menghadapi sikap dingin dan merendahkan dari Ratna, ibu Evan, yang tidak pernah benar-benar menerimanya. Belum lagi kehadiran Celine, mantan tunangan Evan, yang merasa posisinya dirampas dan tak terima melihat orang lain berdiri di sisi pria yang masih ia cintai.

Masalah semakin memuncak saat status Arlita sebagai “istri sewaan” akhirnya terbongkar. Rahasia itu membuat Evan meninggalkan rumah. Ia memilih meninggalkan kenyamanan dan kemewahan demi hidup dengan caranya sendiri, jauh dari tekanan dan tuntutan keluarga.