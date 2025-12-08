VISION+ Rumahnya Microdrama, Drama Pendek Seru dengan Banyak Pilihan Genre

JAKARTA – Lagi cari tontonan singkat tapi bikin ketagihan? VISION+ jawabannya. Sekarang, VISION+ jadi rumah buat microdrama—deretan drama pendek dengan cerita padat, ringan ditonton, dan pas banget buat nemenin waktu luang di sela-sela aktivitas.

Cukup Rp20.000 per bulan, kamu bisa nonton sepuasnya. Klik di sini untuk nonton deretan drama pendek di VISION+.

Sebagai Rumahnya Microdrama, VISION+ menghadirkan konten eksklusif dengan pengalaman nonton yang berbeda. Microdrama disajikan dengan format vertikal yang nyaman ditonton lewat smartphone, tanpa cerita bertele-tele.

Setiap episode langsung masuk ke inti konflik, bikin penonton cepat terhubung dan penasaran lanjutannya. Cocok buat kamu yang pengen hiburan cepat tapi tetap berasa emosinya.

Tak hanya eksklusif, VISION+ juga punya koleksi judul microdrama terbanyak dengan berbagai pilihan genre. Mulai dari romance yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, drama perselingkuhan yang bikin panas dingin, komedi ringan yang relate, sampai kisah hubungan penuh intrik seperti Benci Jadi Bucin, Berbalas Selingkuh, dan Sugar Baby Diary yang diperankan oleh Wulan Guritno.