HOME CELEBRITY TV SCOOP

VISION+ Rumahnya Microdrama, Drama Pendek Seru dengan Banyak Pilihan Genre

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |23:01 WIB
VISION+ Rumahnya Microdrama, Drama Pendek Seru dengan Banyak Pilihan Genre
Microdrama Vision+
A
A
A

JAKARTA – Lagi cari tontonan singkat tapi bikin ketagihan? VISION+ jawabannya. Sekarang, VISION+ jadi rumah buat microdrama—deretan drama pendek dengan cerita padat, ringan ditonton, dan pas banget buat nemenin waktu luang di sela-sela aktivitas. 

Cukup Rp20.000 per bulan, kamu bisa nonton sepuasnya. Klik di sini untuk nonton deretan drama pendek di VISION+. 

Sebagai Rumahnya Microdrama, VISION+ menghadirkan konten eksklusif dengan pengalaman nonton yang berbeda. Microdrama disajikan dengan format vertikal yang nyaman ditonton lewat smartphone, tanpa cerita bertele-tele. 

Setiap episode langsung masuk ke inti konflik, bikin penonton cepat terhubung dan penasaran lanjutannya. Cocok buat kamu yang pengen hiburan cepat tapi tetap berasa emosinya. 

Tak hanya eksklusif, VISION+ juga punya koleksi judul microdrama terbanyak dengan berbagai pilihan genre. Mulai dari romance yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, drama perselingkuhan yang bikin panas dingin, komedi ringan yang relate, sampai kisah hubungan penuh intrik seperti Benci Jadi Bucin, Berbalas Selingkuh, dan Sugar Baby Diary yang diperankan oleh Wulan Guritno. 

