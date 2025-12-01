Sinopsis Microdrama Pembantu Undercover di VISION+, Nyamar Demi Calon Suami!

JAKARTA - VISION+ kembali menghadirkan microdrama terbaru bertajuk Pembantu Undercover, sebuah drama pendek yang memadukan intrik keluarga dan komedi yang ringan. Nonton eksklusif di VISION+ hanya dengan klik di sini.

Ceritanya segar dan unik, tentang seorang gadis desa yang nekat turun ke kota, bukan untuk bekerja, tapi menyamar sebagai pembantu demi menguji karakter calon suaminya. Tokoh utama dalam microdrama ini adalah Abigail, diperankan oleh Diva Ratu. Abigail digambarkan sebagai gadis berani, kritis, polos, tapi penuh perhitungan.

Ia dijodohkan dengan Dylan, pewaris tunggal James Corp, sebuah perusahaan besar yang dibangun oleh sahabat ayahnya di masa lalu. Perjodohan ini bukan perkara cinta pada pandangan pertama, melainkan bagian dari janji lama antara dua keluarga yang akhirnya kini menagih penyelesaian. Abigail akan mendapatkan 40% saham perusahaan, sedangkan Dylan akan diangkat menjadi CEO jika ia menerima perjodohan ini.

Namun yang menarik, Dylan sama sekali tidak tahu tentang kesepakatan saham tersebut. Abigail yang tumbuh di kampung dan jarang terekspos dunia luar membuat wajahnya tidak dikenal siapa pun.

Kondisi ini ia manfaatkan untuk menyamar sebagai pembantu di rumah Dylan. Ia ingin tahu siapa sebenarnya laki-laki yang kelak akan menjadi suaminya. Apakah Dylan dewasa, tulus, dan bisa dipercaya, atau hanya pewaris kaya yang penuh ambisi tanpa hati?

Dengan dukungan dan izin dari James, ayah Dylan, penyamaran ini dimulai secara diam-diam, dan di situlah cerita berubah jadi lebih seru. Dengan konsep microdrama pendek, setiap episode dibuat padat dan penuh kejutan, seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk gambaran besar.

Alurnya ringan, mudah diikuti, namun tetap meninggalkan rasa penasaran: sampai kapan penyamaran ini akan bertahan? Bagaimana reaksi Dylan jika tahu bahwa pembantu yang tinggal bersamanya ternyata calon istrinya sendiri?

(kha)