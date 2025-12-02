Microdrama Cinta Tabrak Lari: Pertemuan Karena Tragedi, Jatuh Cinta Karena Takdir

JAKARTA - VISION+ menghadirkan microdrama terbaru berjudul “Cinta Tabrak Lari”, sebuah cerita pendek penuh emosi yang menyoroti bagaimana satu kesalahan bisa mengubah hidup banyak orang, dan bagaimana cinta muncul tak terduga.

Kisahnya bermula dari sebuah kecelakaan yang dilakukan oleh Jasmine. Tanpa sengaja, ia menabrak seorang wanita hingga kritis, lalu melarikan diri karena panik dan takut. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam hidup Daniel Danuarta. Sejak saat itu, Daniel tumbuh dengan bayang-bayang luka dan keinginan untuk menemukan kebenaran atas tragedi yang menimpa keluarganya.

Demi mencari jawaban, Daniel kemudian mendekati Alexa, anak dari korban kecelakaan tersebut. Alexa yang tidak mengetahui masa lalu dan kenyataan pahit itu justru terbuka pada Daniel, hingga keduanya mulai saling dekat dan nyaman satu sama lain.

Namun perasaan ini perlahan berubah menjadi dilema ketika Daniel mulai tulus mencintai Alexa, sementara ia masih menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Cinta Tabrak Lari diproduksi sebagai microdrama dengan durasi singkat.

Meski singkat, setiap bagiannya membuat penasaran sehingga penonton ingin terus mengikuti alurnya.

Diperankan oleh Sarah Beatrix sebagai Alexa, Edwin Sjarif sebagai Daniel, hingga Kaetlyn William. Apakah cinta mereka mampu bertahan ketika kebenaran akhirnya muncul ke permukaan? Apakah pengakuan lebih menyembuhkan atau justru membawa luka baru? Jawabannya ada di akhir cerita yang hanya dapat kamu saksikan langsung melalui platform kami.

