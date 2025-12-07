Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 227B, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 227B bercerita tentang Rafa yang mendatangi rumah Michelle. Dia langsung memutar rekaman berisi suara Cakra yang mengaku dirinya adalah Cakra asli, bukan Banyu.

Michelle dan Cakra langsung pucat karena rekaman itu bisa menghancurkan mereka kalau sampai Devan tahu. Rafa menjadikan rekaman itu sebagai jaminan agar Michelle dan Cakra tidak melaporkannya ke polisi mengenai penusukan.

Mae memberikan pakaian serasi kepada Alisha dan Lulu untuk acara akad. Devan datang untuk meminta maaf, namun Alisha masih marah dan menuntut kejujuran: apa tujuan Devan menyusup ke rumah Michelle?

Devan tidak memberi jawaban karena takut menyakiti perasaan Alisha. Sikap itu justru membuat Alisha tambah kesal dan berniat mengusirnya.

Ketika Alisha dan Lulu pergi ke apartemen Dara untuk mengantar baju pengantin, Rafa diam-diam mengikuti taksi mereka dan mengawasi dari kejauhan.