Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 68, Hanya di RCTI

Sabtu, 06 Desember 2025 |18:30 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 68, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 68, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 68 bercerita tentang kondisi mental Desi yang terus memburuk dan kerap mengalami halusinasi.

Dia menyalahkan diri sendiri atas seluruh masalah yang terjadi pada keluarganya. Desi histeris dan nyaris melukai dirinya dengan membenturkan kepala ke dinding.

Lala dan Ardan menahannya lalu memutuskan untuk membawa Desi ke psikiater. Di sisi lain, Julian mulai menyadari kemungkinan ia memiliki perasaan terhadap Lala setelah Axel menyinggung hal tersebut. 

Flashback memperlihatkan hubungan awal mereka saat kompetisi memasak, termasuk momen ketika Lala memberi Julian plester lucu, plester yang sama dengan yang baru saja Lala berikan pada jemarinya.

Sementara itu, Hasbi mencari cara memastikan dirinya tidak dilaporkan ke polisi dan memutuskan akan membuntuti Lala keesokan harinya seharian.

Dalam perjalanan pulang, Hasbi tak sengaja menyerempet seseorang bernama Rico, pria yang tampak ceroboh dan ramah. Hasbi pun punya niat untuk memanfaatkan pria itu. 

Namun yang tak Hasbi ketahui, ternyata Rico merupakan orang suruhan ayahnya sendiri, Suryono. Rico sengaja membangun kedekatan dengan Hasbi agar dipercaya. 

