HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 24, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |17:30 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 24, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 24 bercerita tentang Shilla yang marah karena Beni gagal menyingkirkan Ayuna. Bahkan, dia melibatkan Rafki dalam rencana mereka. 

Menganggap Beni gagal menjalankan misi, Shilla menolak membayar upahnya. Sikap Shilla itu membuat Beni marah dan mengancam akan membongkar semua kebusukan perempuan itu ke keluarga Ayuna. 

Namun Shilla tak kehabisan akal. Dia balik mengancam dengan mengatakan bahwa istri Beni yang sakit akan mati pelan-pelan jika pria itu masuk penjara karena ulahnya sendiri. Beni terdiam dan terpaksa menuruti perintah Shilla untuk meninggalkan Jakarta. 

Meski mengalah, Beni bersumpah akan menghancurkan Shilla pelan-pelan. Sementara itu, Ayuna dan Rafki berusaha keluar dari hutan. Ayuna membantu memapah Rafki yang masih lemah, tetapi mereka merasa putus asa. 

Saat Ayuna berdoa memohon petunjuk, terdengar suara letusan senapan pemburu. Ayuna yang yakin itu pemburu hewan, segera menghampiri suara untuk meminta pertolongan. Ayuna yang kelelahan jatuh tepat di depan mobil jeep dua orang pemburu. 

Ia memohon bantuan untuk menyelamatkan suaminya yang keracunan dan tersesat. Kedua pemburu itu pun setuju untuk membawa mereka ke rumah sakit. Rafki dan Ayuna dibawa ke rumah sakit oleh pemburu hewan yang menolong mereka. 

Naomi yang menelepon HP Ayuna diberitahu pihak rumah sakit bahwa Ayuna dirawat di RS Medika Abadi Bogor. Di ruang perawatan, Ayuna memandangi Rafki dan merasa bersalah karena ia merasa dirinya pembawa sial. 

