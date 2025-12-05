Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Laura Theux dan Marcel Chandrawinata Siap Sapa Warga Depok dalam Dahsyatnya Meet and Greet Mencintai Ipar Sendiri

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |19:30 WIB
Laura Theux dan Marcel Chandrawinata Siap Sapa Warga Depok dalam Dahsyatnya Meet and Greet Mencintai Ipar Sendiri
Laura Theux dan Marcel Chandrawinata Siap Sapa Warga Depok dalam Dahsyatnya Meet and Greet Mencintai Ipar Sendiri. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Anda pencinta sinetron Mencintai Ipar Sendiri? Jika iya, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Laura Theux dan Marcel Chandrawinata. Pasalnya, kedua aktor tersebut akan hadir dalam Dahsyatnya Meet & Greet di Depok.

Laura dan Marcel akan ditemani Andi Annisa si pemeran Shilla dalam acara tersebut. Ada banyak keseruan yang tersaji dalam acara ini, dari chit chat, foto bareng, games berhadiah, games New Family 100, dance challenge, doorprize, hingga Tiktok Challenge.

Dahsyatnya Meet & Greet sinetron Mencintai Ipar Sendiri juga akan dimeriahkan oleh penampilan spesial dari Shakira Vier, 3 Biduan DMD Panggung Rezeki, Lessismore, animasi Upin & Ipin, serta animasi Entong. 

Karena itu, jangan ketinggalan untuk menonton langsung Dahsyatnya Meet & Greet Mencintai Ipar Sendiri di Ramayana Ciplaz Depok, Jawa Barat, pada Sabtu, 6 Desember 2025, mulai pukul 14.30 WIB.

Saksikan terus sinetron Mencintai Ipar Sendiri setiap hari hanya di RCTI. Pastikan pula semua LCN aktif di STB semua merek. Lakukan scan ulang STB atau TV digital untuk mendapatkan tayangan paling jernih. 

Jika mengalami gangguan, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/33/3188062//mencintai_ipar_sendiri-nOfD_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 23, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/598/3187806//mencintai_ipar_sendiri-9dOQ_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri: Shilla Ketahui Rahasia Nila, Ayuna Diserang Beni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/598/3187804//terbelenggu_rindu-V7jz_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 442: Marcel Panik Alat Penyadapnya Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/598/3187741//dahsyatnya_meet_and_greet-lgZt_large.jpeg
Ada Ibrahim Risyad hingga Cathy Fakandi di Dahsyatnya Meet and Greet Cinta Sepenuh Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187629//epy_kusnandar-qBy8_large.JPG
Jenazah Epy Kusnandar Akan Dimakamkan di TPU Jeruk Purut Besok Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/598/3187628//kau_ditakdirkan_untukku-nO98_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 226: Devan Menyelinap Ke Rumah Michelle
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement