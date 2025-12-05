Laura Theux dan Marcel Chandrawinata Siap Sapa Warga Depok dalam Dahsyatnya Meet and Greet Mencintai Ipar Sendiri

Laura Theux dan Marcel Chandrawinata Siap Sapa Warga Depok dalam Dahsyatnya Meet and Greet Mencintai Ipar Sendiri. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Anda pencinta sinetron Mencintai Ipar Sendiri? Jika iya, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Laura Theux dan Marcel Chandrawinata. Pasalnya, kedua aktor tersebut akan hadir dalam Dahsyatnya Meet & Greet di Depok.

Laura dan Marcel akan ditemani Andi Annisa si pemeran Shilla dalam acara tersebut. Ada banyak keseruan yang tersaji dalam acara ini, dari chit chat, foto bareng, games berhadiah, games New Family 100, dance challenge, doorprize, hingga Tiktok Challenge.

Dahsyatnya Meet & Greet sinetron Mencintai Ipar Sendiri juga akan dimeriahkan oleh penampilan spesial dari Shakira Vier, 3 Biduan DMD Panggung Rezeki, Lessismore, animasi Upin & Ipin, serta animasi Entong.

Karena itu, jangan ketinggalan untuk menonton langsung Dahsyatnya Meet & Greet Mencintai Ipar Sendiri di Ramayana Ciplaz Depok, Jawa Barat, pada Sabtu, 6 Desember 2025, mulai pukul 14.30 WIB.

Saksikan terus sinetron Mencintai Ipar Sendiri setiap hari hanya di RCTI. Pastikan pula semua LCN aktif di STB semua merek. Lakukan scan ulang STB atau TV digital untuk mendapatkan tayangan paling jernih.

Jika mengalami gangguan, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.**

(SIS)