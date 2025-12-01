Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 224: Rumah Baldy Dipenuhi Asap

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |20:03 WIB
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 224: Rumah Baldy Dipenuhi Asap
Kau Ditakdirkan Untukku




JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.45 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Alisha tiba di rumah Baldy dan menemukan seluruh rumah dipenuhi asap tebal, sementara dapur sudah terbakar cukup parah. Ia panik mencari Baldy dan Devan, hingga melihat Baldy pingsan di dapur yang hampir dilalap api. 

Dengan tenaga tersisa, Alisha menyeret Baldy keluar meski hampir tumbang karena asap dan panas. Di luar rumah, Devan baru saja tiba dan langsung histeris menerobos masuk saat melihat para tetangga sudah mengerubungi rumahnya dan terlihat ada asap.

Di sisi lain, Reno dan Dara dalam video call saling menggoda hingga Reno salah tingkah. Mereka merencanakan survei venue pernikahan Sementara itu, Michelle mencoba menghindari Cakra tetapi ia malah terjatuh dan terkilir. Akhirnya Cakra menggendongnya dengan alasan untuk membuat Rico cemburu. Di punggung Cakra, Michelle merasa jantungnya berdebar tetapi tetap memasang ekspresi dingin.

Apakah Devan dapat menyelamatkan Baldy dan Alisha? Bagaimana hubungan Cakra dan Michelle selanjutnya? Saksikan drama series 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.45 WIB di RCTI.
 

(kha)

