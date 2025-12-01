Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kisah Perselingkuhan di Pisah Ranjang Microdrama VISION+, Nonton Sekarang!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |21:02 WIB
Kisah Perselingkuhan di Pisah Ranjang Microdrama VISION+, Nonton Sekarang!
Pisah Ranjang
A
A
A

JAKARTA - Tak semua masalah rumah tangga dimulai dengan perpisahan. Kadang, dua orang masih tinggal serumah, masih terlihat seperti pasangan baik-baik saja, namun sebenarnya sudah terpisah tanpa harus meninggalkan alamat. 

Microdrama terbaru VISION+ berjudul Pisah Ranjang menghadirkan kisah tentang pernikahan yang retak setelah perselingkuhan terjadi, tetapi tetap bertahan dalam satu atap demi keluarga dan nama baik. Nonton microdrama ini eksklusif di VISION+ dengan klik di sini. 

Cerita berfokus pada Angga dan Amanda, pasangan muda dengan satu anak perempuan bernama Andira. Di luar, mereka tampak harmonis dan stabil. Namun semua berubah ketika Amanda menemukan bukti bahwa Angga berselingkuh. Pertengkaran besar pun terjadi. Angga meminta cerai, Amanda menolak. 

Amanda ingin mempertahankan keluarga, sementara Angga merasa lebih dihargai oleh selingkuhannya. Perdebatan yang tidak selesai membuat Angga keluar dari kamar tidur. Sejak itu, mereka tidak lagi berbagi ranjang, meski tinggal di rumah yang sama. 

Di sinilah konflik utama dimulai. Situasi semakin rumit ketika sang selingkuhan mendesak Angga untuk menceraikan Amanda sepenuhnya. Lalu, bisakah hubungan yang pernah retak benar-benar kembali utuh? Dan mampukah cinta mengalahkan luka yang sudah terlanjur mengakar? Temukan jawabannya dengan nonton microdrama “Pisah Ranjang” di VISION+. 

Berlangganan VISION+ Premium sekarang, nikmati microdrama terbaru termasuk Cinta Tabrak Lari dan banyak konten eksklusif lainnya tanpa batas. Download aplikasi VISION+ di Playstore atau App Store sekarang! -
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187111//nonton_bundesliga_2025_2026_makin_seru_dengan_paket_anyar_dari_vision-uw3O_large.jpg
Nonton Bundesliga 2025-2026 Makin Seru dengan Paket VISION+ Premium, Gratis Khusus Pengguna Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/598/3186906//still_single-IEtO_large.JPG
Mimpi, Cinta, dan Sebuah Pertemuan Baru: Sinopsis Series Still Single Episode Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/598/3186901//kdrt-p6AE_large.JPG
Cerai Sama Mantan, Tapi Masih Serumah: Gimana Jadinya? Nonton Microdrama KDRT di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/37/3186508//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_f1_gp_qatar_2025-56DM_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2025, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/43/3186490//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_kejurnas_pobsi_2025_di_vision-rVZ3_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kejurnas POBSI 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/598/3186366//campus_attack_still_single-MNY4_large.JPG
VISION+ Campus Attack Goes to Mercu Buana, Kesempatan Eksklusif Cast Still Single
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement