Kisah Perselingkuhan di Pisah Ranjang Microdrama VISION+, Nonton Sekarang!

JAKARTA - Tak semua masalah rumah tangga dimulai dengan perpisahan. Kadang, dua orang masih tinggal serumah, masih terlihat seperti pasangan baik-baik saja, namun sebenarnya sudah terpisah tanpa harus meninggalkan alamat.



Microdrama terbaru VISION+ berjudul Pisah Ranjang menghadirkan kisah tentang pernikahan yang retak setelah perselingkuhan terjadi, tetapi tetap bertahan dalam satu atap demi keluarga dan nama baik. Nonton microdrama ini eksklusif di VISION+ dengan klik di sini.

Cerita berfokus pada Angga dan Amanda, pasangan muda dengan satu anak perempuan bernama Andira. Di luar, mereka tampak harmonis dan stabil. Namun semua berubah ketika Amanda menemukan bukti bahwa Angga berselingkuh. Pertengkaran besar pun terjadi. Angga meminta cerai, Amanda menolak.

Amanda ingin mempertahankan keluarga, sementara Angga merasa lebih dihargai oleh selingkuhannya. Perdebatan yang tidak selesai membuat Angga keluar dari kamar tidur. Sejak itu, mereka tidak lagi berbagi ranjang, meski tinggal di rumah yang sama.

Di sinilah konflik utama dimulai. Situasi semakin rumit ketika sang selingkuhan mendesak Angga untuk menceraikan Amanda sepenuhnya. Lalu, bisakah hubungan yang pernah retak benar-benar kembali utuh? Dan mampukah cinta mengalahkan luka yang sudah terlanjur mengakar? Temukan jawabannya dengan nonton microdrama “Pisah Ranjang” di VISION+.

(kha)