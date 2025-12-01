Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 64: Nyaris Dilecehkan, Lala Jatuh Pingsan

JAKARTA - Sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Hasbi melarikan diri dengan motor dan menyesal hampir memperkosa Lala, tetapi juga menganggap kejadian itu “menguntungkan” karena Lala pasti syok dan tidak bisa melaporkannya ke Polisi dalam waktu dekat. Meisya kembali menelpon Hasbi untuk dijemput, namun Hasbi menolak dan memutuskan telepon dengan kesal, membuat Meisya berniat kabur dari Rumah Aman sendiri.

Di lain sisi, Julian membawa Lala pulang ke kontrakan Desi. Ketika tiba, Lala kembali panik melihat Julian, berteriak meminta agar tidak disentuh. Axel, Rindi terkejut, terutama Desi dan Ardan. Di dalam rumah, Julian menjelaskan dengan suara bergetar bahwa Lala hampir dilecehkan orang tak dikenal di toilet pom bensin, membuat seluruh keluarga syok dan hancur emosinya.



Sementara, Lala mengurung diri di kamar mandi dan menangis di bawah shower, merasa ketakutan, kotor, dan menyalahkan diri sendiri karena tidak mampu bergerak saat kejadian. Tangisannya terdengar sampai ke ruang tengah, membuat Desi hampir pingsan dan merasa semua yang terjadi adalah karma dari kesalahan masa lalunya. Ardan marah kepada Julian karena gagal menjaga Lala, namun Julian menerima kesalahan itu dan bertekad keras untuk menemukan pelaku yang menyerang Lala.

Sementara itu, Desi semakin tenggelam dalam rasa bersalah hingga muncul halusinasi tentang Andi yang menyalahkannya dan mengatakan bahwa anak-anaknya akan terus menderita akibat apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Sementara, Julian, Rindi, Ardan masih berusaha menenangkan Lala. Namun tak ada jawaban dari Lala di kamar mandi. Hingga akhirnya, Julian pun mendobrak pintu kamar mandi itu, dan tampak Lala yang sudah pingsan.

Bagaimana kondisi fisik dan psikis Lala pasca trauma yang dialaminya? Saksikan drama series 'Cinta Sepenuh Jiwa' hari ini pukul 20.00 WIB hanya di RCTI!



