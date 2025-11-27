Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 60: Hasbi Menyamar Sebagai Dokter

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |19:00 WIB
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 60: Hasbi Menyamar Sebagai Dokter
Cinta Sepenuh Jiwa
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Hasbi meminta maaf pada Meisya bahkan sampai berlutut. Dengan wajah babak belur, Hasbi beralasan bahwa ia dihantam oleh orang suruhan Julian dan Lala yang dendam. Bahkan Hasbi membawa cincin Lala dan mengajak Meisya serius. Meisya jadi bimbang. Selagi Meisya di toilet, Hasbi melihat hp Meisya ditelepon oleh Axel. Hasbi buka hp Meisya dan dia jadi tahu dari pesan Lala bahwa Ardan siuman. Hasbi pun beranjak pergi ke rumah sakit. Axel dan Rindi seperti melihat sosok Hasbi di taman. Tidak lama kemudian mereka bertemu Meisya. 
 
Hasbi mengikuti Lala, Julian, dan Desi di rumah sakit sampai kamar Ardan. Takut Ardan bicara soal peristiwa pengeroyokannya, Hasbi menyelinap, mengambil obat anestesi dosis tinggi, mengambil masker dan memakai pakaian dokter. Ia menyamar menjadi dokter kemudian mencari kamar Ardan.

Apa yang akan dilakukan Hasbi pada Ardan? Saksikan drama series 'Cinta Sepenuh Jiwa' hari ini pukul 20.00 WIB hanya di RCTI!

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/598/3186277//mencintai_ipar_sendiri-hKsa_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 15: Rencana Jahat Shilla pada Ayuna Gagal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/598/3186274//terbelenggu_rindu-4Tae_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 435: Ingatan Biru Semakin Jelas, Amira Dibawa Pergi Damar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186162//dahsyatnya_meet_and_greet-7lBz_large.jpg
Warga Ciledug, Yuk Seru-Seruan di Dahsyatnya Meet & Greet Mencintai Ipar Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/598/3186034//terbelenggu_rindu-KqZW_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 434: Gladys Semakin Curiga Pada Marcel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/598/3185969//dahsyatnya_meet_and_greet-9KQv_large.jpeg
Piche Kota dan Cast Cinta Sepenuh Jiwa Bakal Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet di Bintaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/598/3185800//kau_ditakdirkan_untukku-zuVW_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 220: Alisha Histeris Lulu Diculik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement