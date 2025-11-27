Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 60: Hasbi Menyamar Sebagai Dokter

JAKARTA - Sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Hasbi meminta maaf pada Meisya bahkan sampai berlutut. Dengan wajah babak belur, Hasbi beralasan bahwa ia dihantam oleh orang suruhan Julian dan Lala yang dendam. Bahkan Hasbi membawa cincin Lala dan mengajak Meisya serius. Meisya jadi bimbang. Selagi Meisya di toilet, Hasbi melihat hp Meisya ditelepon oleh Axel. Hasbi buka hp Meisya dan dia jadi tahu dari pesan Lala bahwa Ardan siuman. Hasbi pun beranjak pergi ke rumah sakit. Axel dan Rindi seperti melihat sosok Hasbi di taman. Tidak lama kemudian mereka bertemu Meisya.



Hasbi mengikuti Lala, Julian, dan Desi di rumah sakit sampai kamar Ardan. Takut Ardan bicara soal peristiwa pengeroyokannya, Hasbi menyelinap, mengambil obat anestesi dosis tinggi, mengambil masker dan memakai pakaian dokter. Ia menyamar menjadi dokter kemudian mencari kamar Ardan.

