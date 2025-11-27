Advertisement
TV SCOOP

Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 221: Devan Berjuang Selamatkan Alisha dan Lulu

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |20:03 WIB
JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.45 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Bari menerjang anak-anak dan berusaha merebut Lulu dari Alisha. Alisha mempertahankan Lulu sambil histeris, sementara Mae dan Dara melindungi anak-anak lainnya meski panik. Devan bangkit dan melawan Bari habis-habisan. Di sisi lain, Reno dan Miko bertarung melawan tiga preman Bari dengan ritme yang perlahan mulai kompak meski saling kesal. Situasi semakin memburuk ketika Bari menyandera Alisha dengan pisau dan menuntut kunci mobil.

Di tempat lain, Cakra menyerang Rafa di depan rumah untuk mengambil sampel rambutnya, lalu mengirimkannya pada Zaki sebagai bukti pembanding demi menyelidiki kasus Alisha. Rafa pulang dengan penuh emosi, tapi langsung menerima rekaman dari anak buahnya yang memperlihatkan Alisha menangis dan meminta maaf pada Lulu karena lalai hingga Lulu diculik. Rafa terkejut sekaligus senang karena melihat peluang untuk menyerang balik Alisha di pengadilan.

Bagaimana keadaan Lulu dan Alisha? Apakah Rafa dapat menjalankan serangan baliknya? Saksikan drama series 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.45 WIB di RCTI.

(kha)

