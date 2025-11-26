Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Piche Kota dan Cast Cinta Sepenuh Jiwa Bakal Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet di Bintaro

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |11:30 WIB
Piche Kota dan Cast Cinta Sepenuh Jiwa Bakal Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet di Bintaro
Piche Kota dan Cast Cinta Sepenuh Jiwa Bakal Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet di Bintaro. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - RCTI akan membawa cast sinetron Cinta Sepenuh Jiwa menyapa para penggemarnya dalam Dahsyatnya Meet and Greet di Plaza Bintaro, Tangerang Selatan, pada 29 November 2025. 

Kali ini, ada Zayyan Sakha, Aditya Rino, Verlita Evelyn, dan Cathy Fakandi yang akan bertemu dengan pencinta sinetron RCTI tersebut. Acara tersebut akan semakin seru dengan penampilan spesial penyanyi jebolan Indonesian Idol, Piche Kota. 

Acara akan semakin meriah dengan penampilan animasi Upin & Ipin dan Entong. Selain itu, ada banyak kegiatan seru yang bisa diikuti fans, dari chit chat, foto bareng, games berhadiah, games New Family 100, dance challenge, dan Tiktok Challenge.

Karena itu, pastikan Anda tidak ketinggalan Dahsyatnya Meet & Greet Cinta Sepenuh Jiwa di Plaza Bintaro, Tangerang Selatan, pada Sabtu, 29 November 2025, pukul 14.30 WIB. Acara ini gratis tanpa ada biaya apapun.

Saksikan terus sinetron Cinta Sepenuh Jiwa setiap hari hanya di RCTI. Untuk kenyamanan menonton gunakan STB/TV digital yang berfungsi dengan baik, lalu arahkan antena ke pemancar RCTI. 

Jika mengalami gangguan, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.**

(SIS)

