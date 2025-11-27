Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ikatan Dendam: Sinopsis Microdrama VISION+ dan Konflik Panas di Balik Rahasia Keluarga

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |21:04 WIB
Ikatan Dendam: Sinopsis Microdrama VISION+ dan Konflik Panas di Balik Rahasia Keluarga
Ikatan Dendam
A
A
A

JAKARTA - VISION+ kembali menghadirkan microdrama terbaru berjudul Ikatan Dendam, sebuah drama keluarga bertema balas dendam yang mengikuti perjalanan seorang pria yang kembali ke masa lalu untuk menuntaskan luka yang belum pernah sembuh selama dua puluh tahun.

Saksikan eksklusif di VISION+ dengan klik di sini mulai 26 November 20025. 

Microdrama ini siap membawa penonton mengikuti cerita yang penuh ketegangan dan kejutan di setiap episodenya. 

Cerita bermula dari insiden dua dekade lalu, ketika seorang pembantu bernama Sari diusir karena dituduh mencuri. Tuduhan itu menghancurkan hidupnya dan meninggalkan trauma dalam pada Aldo, anaknya. 

Bertahun-tahun kemudian, Aldo kembali dengan identitas baru sebagai Andra, membawa satu tujuan: membalas perbuatan keluarga yang telah memfitnah ibunya. 

Andra kemudian menikahi Dina, anak dari Ratna dan Hendra, keluarga yang dulu mengusir ibunya. Tanpa mengetahui masa lalunya, Dina menerima pernikahan itu, sementara Andra perlahan mulai menjalankan rencananya. 

Sejak hari pertama pernikahan, hidup Dina mulai berubah. Andra mengambil alih perusahaan keluarga, mengirim Ratna ke panti jompo, dan membuat situasi Ratna semakin terancam. Di panti jompo, Ratna bertemu Fahri, teman masa kecil Dina. 

Halaman:
1 2
