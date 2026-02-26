Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Terjebak Pernikahan Toxic, Simak Sinopsis Microdrama VISION+ Dia Bukan Suamiku

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |23:03 WIB
JAKARTA - Di balik sebuah pernikahan yang terlihat sempurna, bisa saja tersimpan luka yang tak pernah terlihat orang lain. VISION+ baru saja merilis microdrama terbaru berjudul “Dia Bukan Suamiku” yang dapat disaksikan di VISION+ dengan klik di sini. 

Cerita berpusat pada Risya, seorang perempuan yang menjalani kehidupan rumah tangga dalam bayang-bayang ketakutan. Suaminya, Niko, adalah pengusaha sukses yang terbiasa mengontrol, meremehkan, dan menyakiti Risya, baik secara fisik maupun mental. 

Pernikahan yang seharusnya menjadi tempat pulang justru berubah menjadi ruang yang menyesakkan. Di saat yang sama, Niko diam-diam tenggelam dalam hubungan terlarang dengan Wida. Perselingkuhan itu bukan hanya memperlihatkan sisi egoisnya, tetapi juga memicu rangkaian manipulasi dan obsesi yang semakin berbahaya. 

Di tengah situasi ini, Risya menemukan kesempatan. Ia mulai mengikuti kelas yoga, sebuah keputusan sederhana yang justru menjadi titik balik hidupnya. Di sana, ia bertemu Anjas, instruktur yang peka, hangat, dan tulus mendengarkan tanpa menghakimi. Dari ruang yang awalnya hanya menjadi tempat menenangkan diri, Risya perlahan menemukan sesuatu yang lebih besar: keberanian untuk mempertanyakan hidupnya sendiri. 

Namun setiap perubahan selalu memiliki konsekuensi. Niko semakin curiga dan posesif, Wida makin lihai memainkan peran manipulatifnya, dan kehadiran sosok misterius yang diam-diam mengawasi Risya membuat ketegangan cerita semakin meningkat. 

Halaman:
1 2
