Drama Singkat Vertikal Jadi Primadona Baru, VISION+ Hadirkan Microdrama Eksklusif Tiap Hari

JAKARTA - Di tengah mobilitas tinggi dan waktu yang terbatas, tren konsumsi konten kini berubah cepat. Penonton semakin menyukai tayangan yang singkat, padat, namun tetap seru. Format drama vertikal pun kian populer karena praktis ditonton lewat smartphone, lebih fleksibel. Klik di sini untuk nonton ratusan drama pendek seru di VISION+.

Menjawab tren tersebut, VISION+ menghadirkan Microdrama, sebuah drama singkat dengan format vertikal yang dirancang khusus untuk pengalaman menonton yang lebih personal dan fleksibel. Apa Itu Microdrama? Microdrama adalah drama berdurasi pendek, rata-rata hanya satu hingga tiga menit per episode. Meski singkat, setiap episodenya tetap memiliki alur cerita yang seru, lengkap dengan karakter kuat, konflik tajam, hingga akhir yang membuat penasaran.

Format ini menjadi solusi hiburan modern, bisa ditonton saat menunggu, di sela jam istirahat, dalam perjalanan, atau kapan pun saat ingin rehat sejenak tanpa harus mengikuti episode panjang berdurasi satu jam. Indonesia’s Number 1 Microdrama App – Exclusive & New Titles Everyday Sebagai Indonesia’s Number 1 Microdrama App – Exclusive & New Titles Everyday, VISION+ terus menghadirkan beragam microdrama terbaru dengan cerita yang relevan dan mudah diikuti.

Ratusan drama vertikal tersedia dengan genre yang beragam, mulai dari romance, drama keluarga, perselingkuhan, hingga kisah penuh misteri dan konflik menegangkan yang eksklusif. Setiap judul dikemas dengan alur cepat, karakter yang kuat, serta konflik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ceritanya ringan untuk diikuti, tetapi tetap mampu membangun emosi dan membuat penonton ingin terus menonton episode berikutnya. Dengan format vertikal dan durasi singkat, penonton bisa menikmati ratusan pilihan cerita kapan saja dan di mana saja langsung dari ponsel.

Dengan langganan mulai Rp20.000 per bulan, pengguna dapat mengakses berbagai microdrama eksklusif serta konten hiburan lainnya. Aplikasi VISION+ dapat didownload melalui Play Store maupun App Store. -

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri