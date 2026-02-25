Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Drama Singkat Vertikal Jadi Primadona Baru, VISION+ Hadirkan Microdrama Eksklusif Tiap Hari

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |19:06 WIB
Drama Singkat Vertikal Jadi Primadona Baru, VISION+ Hadirkan Microdrama Eksklusif Tiap Hari
Microdrama Vision+
A
A
A

JAKARTA - Di tengah mobilitas tinggi dan waktu yang terbatas, tren konsumsi konten kini berubah cepat. Penonton semakin menyukai tayangan yang singkat, padat, namun tetap seru. Format drama vertikal pun kian populer karena praktis ditonton lewat smartphone, lebih fleksibel. Klik di sini untuk nonton ratusan drama pendek seru di VISION+. 

Menjawab tren tersebut, VISION+ menghadirkan Microdrama, sebuah drama singkat dengan format vertikal yang dirancang khusus untuk pengalaman menonton yang lebih personal dan fleksibel. Apa Itu Microdrama? Microdrama adalah drama berdurasi pendek, rata-rata hanya satu hingga tiga menit per episode. Meski singkat, setiap episodenya tetap memiliki alur cerita yang seru, lengkap dengan karakter kuat, konflik tajam, hingga akhir yang membuat penasaran. 

Format ini menjadi solusi hiburan modern, bisa ditonton saat menunggu, di sela jam istirahat, dalam perjalanan, atau kapan pun saat ingin rehat sejenak tanpa harus mengikuti episode panjang berdurasi satu jam. Indonesia’s Number 1 Microdrama App – Exclusive & New Titles Everyday Sebagai Indonesia’s Number 1 Microdrama App – Exclusive & New Titles Everyday, VISION+ terus menghadirkan beragam microdrama terbaru dengan cerita yang relevan dan mudah diikuti. 

Ratusan drama vertikal tersedia dengan genre yang beragam, mulai dari romance, drama keluarga, perselingkuhan, hingga kisah penuh misteri dan konflik menegangkan yang eksklusif. Setiap judul dikemas dengan alur cepat, karakter yang kuat, serta konflik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ceritanya ringan untuk diikuti, tetapi tetap mampu membangun emosi dan membuat penonton ingin terus menonton episode berikutnya. Dengan format vertikal dan durasi singkat, penonton bisa menikmati ratusan pilihan cerita kapan saja dan di mana saja langsung dari ponsel. 

Dengan langganan mulai Rp20.000 per bulan, pengguna dapat mengakses berbagai microdrama eksklusif serta konten hiburan lainnya. Aplikasi VISION+ dapat didownload melalui Play Store maupun App Store. -

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/51/3203626//timnas_futsal_putri_indonesia-5V9S_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Futsal Putri Indonesia vs Malaysia di Piala AFF Futsal Wanita 2026 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/598/3203556//microdrama_cinta_satu_malam-QpZv_large.jpeg
Microdrama VISION+ Cinta Satu Malam: Ketika Asmara Tumbuh dari One Night Stand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/598/3203468//ketika_cinta_dilarang-VrcX_large.JPG
Cinta di Tengah Persaingan Bisnis, Ini Sinopsis Microdrama VISION+ Ketika Cinta Dilarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/51/3203408//link_live_streaming_timnas_futsal_putri_indonesia_vs_thailand_di_piala_aff_futsal_wanita_2026_bisa_diklik_di_sini-tM0V_large.jpeg
Link Live Streaming Timnas Futsal Putri Indonesia vs Thailand di Piala AFF Futsal Wanita 2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/598/3201980//sister_from_hell-mAYe_large.JPG
Sinopsis Microdrama VISION+ “Sister From Hell”, Perjuangan Mili Melawan Fitnah Sang Kakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/598/3201552//vision-MI3f_large.jpg
Febru-Ready for Love, 5 Series VISION+ yang Wajib Masuk Watchlist!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement