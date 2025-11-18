Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Microdrama Anak Bos Jatuh Cinta: Ketika Perjodohan Palsu Menemukan Cinta Sejati! 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |22:01 WIB
JAKARTA - Bagaimana jadinya jika perjodohan yang dimulai karena skandal justru berubah menjadi cinta? Microdrama terbaru VISION+ berjudul “Anak Bos Jatuh Cinta” hadir dengan cerita romance seru yang tayang eksklusif segera di VISION+ mulai 19 November 2025. 

Streaming dengan klik di sini

Microdrama “Anak Bos Jatuh Cinta” menceritakan seorang putra tunggal seorang pengusaha besar yang kerap terseret skandal, bernama Ramal. 

Ketika satu skandal besar mengancam karier politik ayahnya, Harsono, sang ayah mengambil langkah ekstrem: menjodohkan Rama dengan Naya, seorang staf magang yang polos, sederhana, dan jauh dari dunia glamor keluarga konglomerat. 

Awalnya, Naya menolak keras. Namun kesulitan finansial dan kebutuhan keluarga memaksanya menerima perjodohan tersebut. Di sisi lain, Rama masih bersikeras mempertahankan hubungan dengan pacarnya, Cindy, yang tanpa ia sadari hanya memanfaatkannya. 

Hubungan pura-pura itu berjalan canggung. Rama bersikap dingin bahkan sempat membuat Naya hampir celaka. Anehnya, Naya tetap tidak menyalahkannya, dan ketulusan itu perlahan meluluhkan sikap Rama. Benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. 

Bagaimana kelanjutan hubungan Naya dan Rama? Temukan jawabannya hanya di “Anak Bos Jatuh Cinta”, tayang eksklusif di VISION+. Berlangganan VISION+ Premium mulai dari Rp20.000, dan nikmati tayangan premium lainnya. Download aplikasi VISION+ sekarang! -

(kha)

