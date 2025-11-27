Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 15: Rencana Jahat Shilla pada Ayuna Gagal?

JAKARTA - Sinetron 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.55 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), Hannah Hannon (Bella) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Nila mendesak Darma agar melaporkan warga Mekarwangi ke polisi karena telah menyekap Ayuna. Rafki mendengar dan langsung menentang keras. Ia sudah berjanji pada warga untuk membangun pusat pengelolaan limbah dan tidak mau melibatkan polisi. Darma dan Nila marah karena Rafki membuat janji besar tanpa persetujuan perusahaan. Rafki tetap tegas bahwa bisnis harus adil. Ayuna diam-diam mendengar.

Sementara itu, Hendar dan Meli membahas tahlilan 40 hari Bella. Meli menyalahkan diri sendiri sekaligus menyesali adopsi Ayuna, sementara Hendar berkata bahwa Ayuna harus menanggung “dosanya sampai mati.”

Shilla berencana untuk menghancurkan pesta ulang tahun Rafki karena Rafki seketika tidak ingin bertemu dengannya. Shilla masuk ke ruangan ganti baju dan sengaja merusak jahitan gaun Ayuna. Ayuna panik melihat gaun nya sobek, tapi Naomi dengan cepat memperbaiki gaun itu menjadi desain baru yang lebih modern, terbuka, dan tetap anggun. Ayuna akhirnya muncul di depan semua tamu dengan penampilan memukau.

Bagaimana reaksi Rafki dan Shilla melihat Ayuna? Saksikan drama series 'Mencintai Ipar Sendiri' MALAM INI pukul 18.55 WIB hanya di RCTI!

(kha)