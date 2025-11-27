Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 15: Rencana Jahat Shilla pada Ayuna Gagal?

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |18:04 WIB
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 15: Rencana Jahat Shilla pada Ayuna Gagal?
Mencintai Ipar Sendiri
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.55 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), Hannah Hannon (Bella) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Nila mendesak Darma agar melaporkan warga Mekarwangi ke polisi karena telah menyekap Ayuna. Rafki mendengar dan langsung menentang keras. Ia sudah berjanji pada warga untuk membangun pusat pengelolaan limbah dan tidak mau melibatkan polisi. Darma dan Nila marah karena Rafki membuat janji besar tanpa persetujuan perusahaan. Rafki tetap tegas bahwa bisnis harus adil. Ayuna diam-diam mendengar.

Sementara itu, Hendar dan Meli membahas tahlilan 40 hari Bella. Meli menyalahkan diri sendiri sekaligus menyesali adopsi Ayuna, sementara Hendar berkata bahwa Ayuna harus menanggung “dosanya sampai mati.”

Shilla berencana untuk menghancurkan pesta ulang tahun Rafki karena Rafki seketika tidak ingin bertemu dengannya. Shilla masuk ke ruangan ganti baju dan sengaja merusak jahitan gaun Ayuna. Ayuna panik melihat gaun nya sobek, tapi Naomi dengan cepat memperbaiki gaun itu menjadi desain baru yang lebih modern, terbuka, dan tetap anggun. Ayuna akhirnya muncul di depan semua tamu dengan penampilan memukau.

Bagaimana reaksi Rafki dan Shilla melihat Ayuna? Saksikan drama series 'Mencintai Ipar Sendiri' MALAM INI pukul 18.55 WIB hanya di RCTI!

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/598/3186274//terbelenggu_rindu-4Tae_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 435: Ingatan Biru Semakin Jelas, Amira Dibawa Pergi Damar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186162//dahsyatnya_meet_and_greet-7lBz_large.jpg
Warga Ciledug, Yuk Seru-Seruan di Dahsyatnya Meet & Greet Mencintai Ipar Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/598/3186034//terbelenggu_rindu-KqZW_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 434: Gladys Semakin Curiga Pada Marcel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/598/3185800//kau_ditakdirkan_untukku-zuVW_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 220: Alisha Histeris Lulu Diculik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/598/3185870//cinta_sepenuh_jiwa-KR8k_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 59: Hasbi Minta Maaf Pada Meisya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/598/3185782//terbelenggu_rindu-udGq_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 433: Elang Terpukul Membaca Surat Maudy
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement