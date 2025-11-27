Park Eun Bin dan Yang Se Jong Adu Akting dalam Spellbound

Park Eun Bin dan Yang Se Jong Adu Akting dalam Spellbound. (Foto: Hancinema)

SEOUL - Park Eun Bin dan Yang Se Jong dikonfirmasi menjadi aktor utama drama Spellbound. Drama ini merupakan remake dari film berjudul serupa yang dirilis pada 2011.

Drama romantis ini berkisah tentang Cheon Yeo Ri (Park Eun Bin), CEO sebuah hotel mewah sekaligus pewaris salah satu grup konglomerasi terbesar di Korea Selatan.

Menariknya, di balik kecantikan dan imejnya sebagai perempuan kaya, Yeo Ri menyimpan sebuah rahasia unik. Dia bisa melihat dan berinteraksi dengan makhluk halus.

Yeo Ri kemudian bertemu dengan Ma Gang Wook (Yang Se Jong), seorang jaksa yang memiliki fisik kuat, pikiran tajam, dan berdedikasi.

Gang Wook menjadikan prinsip hidup sebagai sesuatu yang sakral dan bertekad keras memberantas ketidakadilan dengan menyelesaikan kasus sampai selesai.

Cheon Yeo Ri dan Ma Gang Wook dipertemukan lewat serangkaian kejadian yang terlihat seperti kebetulan namun sebenarnya ditakdirkan untuk mereka.