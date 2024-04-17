Park Eun Bin Jadi Dokter Jenius dalam Drama Hyper Knife

SEOUL - Park Eun Bin mengantongi proyek drama terbarunya. Sang aktris dikonfirmasi menjadi pemeran utama wanita dalam drama bergenre kriminal-medis berjudul Hyper Knife.

Mengutip Allkpop, Rabu (17/4/2024), drama tersebut akan digarap oleh penulis skenario Kim Sun Hee dan diarahkan sutradara Kim Jeong Hyun. Sementara produksi drama tersebut akan diurus oleh Vladstudio (anak usaha CJ ENM) dan Dongpung Corp.

Drama Hyper Knife berkisah tentang persaingan intens antara seorang dokter jenius bernama Se Ok yang bertemu kembali dengan Deok Hee, guru yang pernah menghancurkan hidupnya.

Park Eun Bin akan berperan sebagai Jung Se Ok, siswa kedokteran dengan prestasi terbaik namun dilarang masuk ruang operasi oleh profesornya sendiri, Choi Deok Hee (Seol Kyung Gu). Hal itu membuat dia menjadi dokter bayangan di sebuah klinik ilegal.

Ini menjadi drama terbaru Park Eun Bin setelah membintangi Castaway Diva pada tahun lalu. Saat ini, sang aktris dikabarkan telah memulai syuting Hyper Knife. Namun belum ada jadwal tayang resmi untuk drama tersebut.*

(SIS)