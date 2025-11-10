Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

GTV Hadirkan 3 Film Blockbuster Non-Stop Setiap Malam!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |23:01 WIB
GTV Hadirkan 3 Film Blockbuster Non-Stop Setiap Malam!
Big Movies GTV
A
A
A

JAKARTA - Lagi seru-serunya nonton film, tapi tiba-tiba habis dan bingung mau nonton apa lagi? GTV punya solusinya, karena setiap hari mulai pukul 18.15 WIB, GTV sudah siapkan tiga film blockbuster sekaligus dalam satu malam, di GTV BIG MOVIES TRIPLE BACK TO BACK SPECIAL!

Ini bakal jadi maraton film paling seru yang jadi pembuktian bahwa GTV adalah Jagonya Film, Bukan Bioskop-Bioskopan. Bintang-bintang top Hollywood dan Asia menemani malam kamu, non-stop!

Penasaran filmnya apa aja? 

Untuk Pecinta Thriller & Aksi Militer: 
GTV Big Movies sudah siapkan aksi spionase penuh intrik di Eagle Eye, ditambah aksi pasukan khusus legendaris dalam Operation Delta Force dan Operation Delta Force 2.

Untuk Fans Creature Movies: 
Suka tontonan yang bikin jantung berdebar? Ada teror kadal raksasa The Lizard, kekacauan di pulau terpencil Monster Island, dan serangan laba-laba mematikan di Soul Eating Spider.

Topik Artikel :
Film GTV Big Movies GTV
