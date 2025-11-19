Obrolan Seputar Selebriti GTV, Kehidupan Selebriti Indonesia Favoritmu Siap Di-Spill

JAKARTA - Obrolan Seputar Selebriti GTV sudah menjadi destinasi informasi selebriti paling hot bagi masyarakat Indonesia, untuk mendapat asupan berita terkini dari dunia hiburan. Sebagai salah satu program infotainment Indonesia yang paling konsisten, Obrolan Seputar Selebriti tidak hanya menyajikan kilauan dan kemewahan para figur publik, tetapi juga menggali kisah-kisah mendalam yang terjadi di balik layar.

Jadi sajian wajib harian bagi penggemar berita selebriti, program ini hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 07.30 WIB di GTV. Memastikan pemirsa memulai hari dengan informasi terbaru dan paling hangat dari industri hiburan tanah air.

Dunia selebriti itu tidak cuma gemerlapnya saja. Oleh karena itu Obrolan Seputar Selebriti menyajikan lebih dari sekadar gimmick, tapi cerita di balik layar yang seru, haru, dan menginspirasi. Juga mengupas tuntas setiap momen, mulai dari drama paling hot sampai fakta tersembunyi yang jarang terekspos.

Obrolan Seputar Selebriti dipandu bergantian Robby Purba dan Natascha Germania. Robby Purba, dengan gaya yang tegas tapi empatik, sementara Natascha Germania membawa nuansa yang ceria dan energik. Menjadikan informasi yang disampaikan tidak hanya faktual, tetapi juga mengalir dan mudah dinikmati.

Supaya mengikuti perkembangan dunia selebriti makin seru tanpa terputus, pastikan kualitas siaran digital GTV di rumah kamu sudah jernih. Jika ada sedikit kendala sinyal, cukup lakukan scan ulang pada perangkat set top box, dan pastikan antena digital sudah diarahkan ke pemancar di area Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dan buat kamu yang selalu mobile, jangan khawatir! Semua tayangan eksklusif Obrolan Seputar Selebriti GTV dapat dinikmati kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi RCTI+.



(kha)