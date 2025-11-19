3 Serial Vision+ Wajib Tonton: Dari Misteri Radio Pembawa Teror hingga Kisah Cinta Komik yang Jadi Nyata!

JAKARTA - Vision+ Originals di GTV terus membuktikan komitmennya untuk menghadirkan serial berkualitas tinggi dengan genre yang beragam. Tiga judul unggulan siap menemani kamu dengan alur yang berbeda: Radio (20 November – 17 Desember), My Comic Boyfriend (18 Desember – 1 Januari), dan 12 Hari (7 Januari – 13 Februari), tayang secara berurutan di GTV setiap Rabu & Kamis pukul 23.00 WIB.

RADIO

Serial Radio membawa kamu ke dalam pusaran drama, kriminal, dan thriller yang mencekam. Ini adalah pilihan tepat buat kamu yang menyukai ketegangan psikologis.

Kisah berpusat pada Dhanu (Ari Irham), seorang pemuda yang terperangkap dalam obsesi aneh terhadap siaran radio tua. Bisikan-bisikan misterius dari frekuensi tersebut menuntunnya menjadi seorang pembunuh berantai. Di sisi lain, ada Laras (Marsha Aruan), seorang jurnalis investigasi yang gigih berupaya mengungkap misteri di balik rentetan pembunuhan yang tidak wajar ini. Siapakah pemilik suara itu, dan apa hubungannya dengan masa lalu Dhanu dan Laras?

MY COMIC BOYFRIEND

My Comic Boyfriend jadi serial romantis, fantasi, dan komedi remaja yang manis dan penuh imajinasi. Menceritakan tentang Naya (Hanggini), seorang siswi SMA yang sangat mengidolakan Jetta (Arbani Yasiz), karakter cowok sempurna dari komik kesayangannya. Namun, siapa sangka jika impian Naya menjadi kenyataan? Melalui keajaiban, Jetta tiba-tiba keluar dari halaman komik dan muncul di dunia nyata Naya!

Namun, muncul konflik lucu dan mendebarkan ketika Naya harus menghadapi kenyataan bahwa Jetta si karakter komik tidak memiliki pemahaman tentang kehidupan nyata. Ini wajib masuk daftar watchlist para pecinta drama remaja.