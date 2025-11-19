Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

3 Serial Vision+ Wajib Tonton: Dari Misteri Radio Pembawa Teror hingga Kisah Cinta Komik yang Jadi Nyata!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |23:01 WIB
3 Serial Vision+ Wajib Tonton: Dari Misteri Radio Pembawa Teror hingga Kisah Cinta Komik yang Jadi Nyata!
Vision+ Originals
A
A
A

JAKARTA - Vision+ Originals di GTV terus membuktikan komitmennya untuk menghadirkan serial berkualitas tinggi dengan genre yang beragam. Tiga judul unggulan siap menemani kamu dengan alur yang berbeda: Radio (20 November – 17 Desember), My Comic Boyfriend (18 Desember – 1 Januari), dan 12 Hari (7 Januari – 13 Februari), tayang secara berurutan di GTV setiap Rabu & Kamis pukul 23.00 WIB.

RADIO
Serial Radio membawa kamu ke dalam pusaran drama, kriminal, dan thriller yang mencekam. Ini adalah pilihan tepat buat kamu yang menyukai ketegangan psikologis.

Kisah berpusat pada Dhanu (Ari Irham), seorang pemuda yang terperangkap dalam obsesi aneh terhadap siaran radio tua. Bisikan-bisikan misterius dari frekuensi tersebut menuntunnya menjadi seorang pembunuh berantai. Di sisi lain, ada Laras (Marsha Aruan), seorang jurnalis investigasi yang gigih berupaya mengungkap misteri di balik rentetan pembunuhan yang tidak wajar ini. Siapakah pemilik suara itu, dan apa hubungannya dengan masa lalu Dhanu dan Laras?

MY COMIC BOYFRIEND
My Comic Boyfriend jadi serial romantis, fantasi, dan komedi remaja yang manis dan penuh imajinasi. Menceritakan tentang Naya (Hanggini), seorang siswi SMA yang sangat mengidolakan Jetta (Arbani Yasiz), karakter cowok sempurna dari komik kesayangannya. Namun, siapa sangka jika impian Naya menjadi kenyataan? Melalui keajaiban, Jetta tiba-tiba keluar dari halaman komik dan muncul di dunia nyata Naya!

Namun, muncul konflik lucu dan mendebarkan ketika Naya harus menghadapi kenyataan bahwa Jetta si karakter komik tidak memiliki pemahaman tentang kehidupan nyata. Ini wajib masuk daftar watchlist para pecinta drama remaja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
GTV Vision+ Originals Vision+
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/37/3184869//f1_gp_las_vegas_2025-JAjZ_large.jpg
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Las Vegas 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/43/3184866//riyadh_season_world_masters_of_snooker_2025-tdWo_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Riyadh Season World Masters of Snooker 2025, Tayang di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184868//clarissa_tanoesoedibjo_terima_penghargaan-yg6L_large.JPG
Clarissa Tanoesoedibjo Terima Penghargaan Netcore Awarding Night, Kepemimpinan di Vision+ Dinilai Brilian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184865//clarissa_tanoesoedibjo_terima_penghargaan-wo6D_large.jpg
Efektivitas AI Berhasil Tingkatkan Penonton Vision+ hingga 50 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184767//borussia_dortmund_vs_vfb_stuttgart-xIFU_large.jpg
Link Live Streaming Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart di Bundesliga 2025-2026 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184622//obsesi-zu5I_large.PNG
Obrolan Seputar Selebriti GTV, Kehidupan Selebriti Indonesia Favoritmu Siap Di-Spill
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement