Malam Penuh Aksi, Adrenalin Tanpa Henti di GTV Big Movies, Jagonya Film!

Malam Penuh Aksi, Adrenalin Tanpa Henti di GTV Big Movies, Jagonya Film! (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sebagai pembuka, bersiaplah untuk ketegangan maksimal movie blockbuster Olympus Has Fallen saat Gerard Butler mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Presiden AS dari serangan teroris mematikan di Gedung Putih.

Setelah itu, ganti suasana dengan aksi kocak Jackie Chan yang mendadak jadi agen super canggih berkat setelan tuksedo ajaib dalam The Tuxedo. Jagonya film, bukan bioskop-bioskopan! Jadi, pastikan Anda menonton semua film GTV Big Movies, setiap hari pukul 19.30 WIB dan 21.15 WIB.

Senin, 17 November

OLYMPUS HAS FALLEN

Gerard Butler menjadi seorang mantan pengawal Presiden, harus berjuang sendirian melawan teroris yang menguasai Gedung Putih, sekaligus satu-satunya harapan untuk menyelamatkan dunia dari kekacauan global.

DETECTIVE DEE: SOLITARY SKIES KILLER

Investigasi menegangkan sang detektif legendaris demi mengungkap misteri yang mengguncang kerajaan. Ia harus berpacu dengan waktu sebelum konspirasi besar merusak dinasti.

Selasa, 18 November

THE TUXEDO

Jackie Chan, seorang supir tak sengaja memakai jas canggih yang mengubahnya menjadi agen rahasia berkekuatan super. Ia harus berjuang melawan rencana jahat organisasi terlarang.

SOUL EATING SPIDER

Serangan laba-laba mematikan melumpuhkan kerajaan, membuat seluruh kota dalam bahaya. Dua prajurit ditugaskan menempuh perjalanan berbahaya demi mengungkap segala konspirasinya.

Rabu, 19 November

NINJA

Scott Adkins, seorang murid bela diri yang berlatih di Jepang, harus melindungi kotak senjata kuno dari musuh bebuyutannya. Ia lalu kembali ke Amerika untuk menghadapi pertarungan brutal di masa lalu.

THE BLADE OF WIND

Konspirasi manusia ular mengancam dunia, menyebarkan teror di seluruh daratan. Seorang pendekar wanita ditugaskan mengungkap kebenaran di balik makhluk mitologi ini dan menyelamatkan umat manusia.

Kamis, 20 November

DISTORTION

Sebuah laboratorium terpencil kini dipenuhi dengan makhluk ganas hasil eksperimen yang brutal. Mereka yang selamat mati-matian melarikan diri sambil terus diburu.

DREAMS OF SHADOW

Ujian terberat sang pendekar malam abadi dimulai saat ia membuktikan kesetiaan dan kehormatannya. Pencarian jejak masa lalu semakin berliku, mengungkap rahasia yang mengancam kehidupannya.

Jumat, 21 November

FIGHTER

Perjalanan terjal seorang petarung dimulai setelah saudaranya tewas dalam pertarungan brutal. Ia mengorbankan segalanya demi balaskan dendam di turnamen maut.

MASTER SO: DRAGON SUBDUING PALMS

Demi merebut hati sang gadis impian, seorang bangsawan nekat menantang takdirnya sebagai pendekar. Ia pun menguasai jurus mematikan untuk membuktikan diri di medan pertempuran.