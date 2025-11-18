JAKARTA - Sebagai pembuka, bersiaplah untuk ketegangan maksimal movie blockbuster Olympus Has Fallen saat Gerard Butler mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Presiden AS dari serangan teroris mematikan di Gedung Putih.
Setelah itu, ganti suasana dengan aksi kocak Jackie Chan yang mendadak jadi agen super canggih berkat setelan tuksedo ajaib dalam The Tuxedo. Jagonya film, bukan bioskop-bioskopan! Jadi, pastikan Anda menonton semua film GTV Big Movies, setiap hari pukul 19.30 WIB dan 21.15 WIB.
Senin, 17 November
OLYMPUS HAS FALLEN
Gerard Butler menjadi seorang mantan pengawal Presiden, harus berjuang sendirian melawan teroris yang menguasai Gedung Putih, sekaligus satu-satunya harapan untuk menyelamatkan dunia dari kekacauan global.
DETECTIVE DEE: SOLITARY SKIES KILLER
Investigasi menegangkan sang detektif legendaris demi mengungkap misteri yang mengguncang kerajaan. Ia harus berpacu dengan waktu sebelum konspirasi besar merusak dinasti.
Selasa, 18 November
THE TUXEDO
Jackie Chan, seorang supir tak sengaja memakai jas canggih yang mengubahnya menjadi agen rahasia berkekuatan super. Ia harus berjuang melawan rencana jahat organisasi terlarang.
SOUL EATING SPIDER
Serangan laba-laba mematikan melumpuhkan kerajaan, membuat seluruh kota dalam bahaya. Dua prajurit ditugaskan menempuh perjalanan berbahaya demi mengungkap segala konspirasinya.
Rabu, 19 November
NINJA
Scott Adkins, seorang murid bela diri yang berlatih di Jepang, harus melindungi kotak senjata kuno dari musuh bebuyutannya. Ia lalu kembali ke Amerika untuk menghadapi pertarungan brutal di masa lalu.
THE BLADE OF WIND
Konspirasi manusia ular mengancam dunia, menyebarkan teror di seluruh daratan. Seorang pendekar wanita ditugaskan mengungkap kebenaran di balik makhluk mitologi ini dan menyelamatkan umat manusia.
Kamis, 20 November
DISTORTION
Sebuah laboratorium terpencil kini dipenuhi dengan makhluk ganas hasil eksperimen yang brutal. Mereka yang selamat mati-matian melarikan diri sambil terus diburu.
DREAMS OF SHADOW
Ujian terberat sang pendekar malam abadi dimulai saat ia membuktikan kesetiaan dan kehormatannya. Pencarian jejak masa lalu semakin berliku, mengungkap rahasia yang mengancam kehidupannya.
Jumat, 21 November
FIGHTER
Perjalanan terjal seorang petarung dimulai setelah saudaranya tewas dalam pertarungan brutal. Ia mengorbankan segalanya demi balaskan dendam di turnamen maut.
MASTER SO: DRAGON SUBDUING PALMS
Demi merebut hati sang gadis impian, seorang bangsawan nekat menantang takdirnya sebagai pendekar. Ia pun menguasai jurus mematikan untuk membuktikan diri di medan pertempuran.