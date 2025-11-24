Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Siap-Siap Berdebar, Maraton Film Action Blockbuster di GTV Big Movies!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |23:02 WIB
JAKARTA - Minggu ini, GTV BIG MOVIES kembali menyajikan parade film aksi blockbuster yang penuh dengan bintang top Hollywood dan Asia. Dijamin, line-up ini akan memacu adrenalin kamu!

Sebagai pembuka, tahan nafas kamu untuk ketegangan maksimal saat Jason Statham, seorang pembunuh bayaran profesional, harus melatih putra sang mentor yang baru meninggal. Ia mati-matian menyembunyikan kebenaran pahit yang justru bisa memicu balas dendam sang murid. Setelah itu, jangan lewatkan aksi mendebarkan Jean-Claude Van Damme yang memburu seorang pembunuh brutal menggunakan kloning dirinya sendiri dalam Replicant.

Semua film GTV BIG MOVIES ini bisa kamu saksikan setiap malam pukul 19.30 WIB dan 21.00 WIB hanya di GTV!

Senin, 24 November

THE MECHANIC
Jason Statham menjadi seorang pembunuh bayaran yang ahli merekayasa kematian agar terlihat seperti kecelakaan, harus melatih murid baru yang merupakan anak sang mentor. Ia harus menyembunyikan identitasnya sambil menjalankan misi tersulit dalam karirnya.

DESERT DRAGON
Pertempuran abadi melawan iblis yang mengancam menelan seluruh alam semesta. Seorang pahlawan terpilih bangkit untuk memimpin pertempuran dan berjuang mati-matian demi menyelamatkan dunia.

