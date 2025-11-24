Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 432: Biru Mengingat Amira Istrinya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |16:59 WIB
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 432: Biru Mengingat Amira Istrinya
Terbelenggu Rindu
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.25 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Biru mengingat sekilas bahwa Amira adalah istrinya. Ia membuka penutup foto Amira sambil berdoa. Sementara itu, Marcel diam-diam menyembunyikan pistolnya dan menyiapkan rencana baru untuk memantau Biru. Di sisi lain, Noah dan Vernie bertemu Gladys untuk membicarakan tentang upaya melihat CCTV rumah sakit. Mereka mulai curiga terhadap Marcel, terutama setelah Gladys memberitahu bahwa Marcel sering latihan menembak.  

Amira menjemput Biru, dengan membawa cokelat payung dan buku harian kisah mereka. Ia berharap Biru bisa mengingat kembali semuanya. Biru akhirnya diajak ke rumahnya dan bertemu Arkana. Meskipun bingung, Biru merasakan kehangatan. Muncul kilasan memori di kepala Biru tentang kedekatannya dengan Arkana. Marcel diam-diam menyiapkan aksi berbahaya dengan membeli senapan laras panjang.

Rencana jahat apalagi yang disiapkan Marcel? Saksikan sinetron 'Terbelenggu Rindu' hari ini pukul 17.25 WIB hanya di RCTI!

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/598/3185382//cinta_sepenuh_jiwa-ap1P_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 57: Desi Depresi, Meisya Kabur dari Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/598/3185383//kau_ditakdirkan_untukku-a1i4_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 218: Rafa Berniat Jatuhkan Alisha di Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/598/3185380//mencintai_ipar_sendiri-kxpI_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 12: Ayuna Diculik Provokator Demo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/598/3185378//terbelenggu_rindu-9WuM_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 431: Biru Serang Elang yang Dikira Pelaku Penembakan Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/598/3185204//terbelenggu_rindu-VDdC_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 430, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/598/3185105//terbelenggu_rindu-xiE7_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 429, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement