Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 432: Biru Mengingat Amira Istrinya

JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.25 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Biru mengingat sekilas bahwa Amira adalah istrinya. Ia membuka penutup foto Amira sambil berdoa. Sementara itu, Marcel diam-diam menyembunyikan pistolnya dan menyiapkan rencana baru untuk memantau Biru. Di sisi lain, Noah dan Vernie bertemu Gladys untuk membicarakan tentang upaya melihat CCTV rumah sakit. Mereka mulai curiga terhadap Marcel, terutama setelah Gladys memberitahu bahwa Marcel sering latihan menembak.

Amira menjemput Biru, dengan membawa cokelat payung dan buku harian kisah mereka. Ia berharap Biru bisa mengingat kembali semuanya. Biru akhirnya diajak ke rumahnya dan bertemu Arkana. Meskipun bingung, Biru merasakan kehangatan. Muncul kilasan memori di kepala Biru tentang kedekatannya dengan Arkana. Marcel diam-diam menyiapkan aksi berbahaya dengan membeli senapan laras panjang.

