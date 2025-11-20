Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 9: Ayuna Terjatuh di Danau

JAKARTA - Sinetron 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.55 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), Hannah Hannon (Bella) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Rafki sedang dirias untuk photoshoot di area danau, sementara Ayuna datang terlambat. Rafki kesal tapi berusaha netral, sedangkan Ayuna juga kesal karena Rafki meninggalkannya di kantor. Keduanya kemudian menjalani photoshoot berdua, hingga ketika selesai photoshoot, Ayuna ingin menjauh dari keramaian dengan duduk di sampan kecil dan menulis jurnal mengenai yang ia alami terhadap Rafka, tetapi Ayuna tidak sadar kalau perahu yang ia duduki ternyata tidak terikat, sehingga terbawa arus ke tengah danau dan terdapat lubang pada perahu itu. Perahu seketika miring, membuat Ayuna terjatuh ke danau.

Tristan kembali sedih karena teringat Bella. Naomi yang ceria datang dan mengajak Tristan untuk mencari udara segar. Tristan semula menolak, tetapi Naomi membujuk untuk ke danau karena ia tahu kalau Ayuna dan Rafka sedang photoshoot di danau. Hal itu membuat Tristan luluh. Sesampainya di tempat photoshoot, Tristan dan Naomi saling mencari keberadaan Ayuna, hingga mereka melihat Ayuna sudah ada di tengah danau sendirian dan tenggelam. Tristan segera berenang ke tengah danau untuk menyelamatkannya.

Rafki yang saat itu juga mencari Ayuna, melihat itu. Dia ikut berenang dan mencari Ayuna, hingga Rafki berhasil membawa Ayuna keluar dari danau. Tristan kemudian menyuruh Rafki memberikan napas buatan karena Ayuna adalah istrinya.

Apakah Rafki akan melakukan hal itu pada Ayuna?

